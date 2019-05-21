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Красноярские школы выбирают пятидневку

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Красноярск
12:58 21 Мая 2019
общество, красноярск, школы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские школы отдают предпочтение пятидневной рабочей неделе. Уже в следующем году большинство образовательных учреждений отойдут от шестидневки, рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе мэрии Красноярска. 

Так, короткую неделю для учеников младших классов вводят 40 школ. В трех учреждениях субботние уроки отменят для 1-5 классов, в восьми — 1-6 классов, в пяти — 1-7 классов, в девяти — 1-8 классов. В двух школах Красноярска — №27 и №32 — решили убрать все субботние занятия.

«Ради короткой учебной недели образовательную программу придется подкорректировать. Все основные предметы останутся в расписании, а элективные курсы и дополнительные занятия перестанут быть обязательными, школьники смогут посещать их по желанию. Переход на короткую учебную неделю не означает, что по субботам школы будут закрыты. Дети смогут посещать консультации, дополнительные занятия, кружки и секции», — сказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. 

Напомним, ранее родители красноярских школьников массово жаловались на загруженность детей. Взрослые предложили отказаться от уроков по субботам. «За» проголосовали почти 12 тысяч человек. Но при этом отказываться полностью от посещения школ в выходной родители не будут — ученики должны посещать дополнительные занятия. 

В управлении образования Красноярска Sibnovosti.ru пояснили, что на работе учителей новый график никак не скажется — это не повлияет на уровень зарплат и длительный летний отпуск. 


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