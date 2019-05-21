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Ученики Энергокласса посетили Богучанскую ГЭС

Главная Общество
Красноярск
11:41 21 Мая 2019
обучение, гэс, энергетика, школьники
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Обучение в «Энергоклассе» ПАО «РусГидро» завершили 14 учащихся школьников г. Кодинска Красноярского края. К окончанию учебного года была приурочена традиционная экскурсия на Богучанскую ГЭС. С гидростанцией ребят познакомил начальник оперативной службы Владислав Никитин. Он рассказал об истории строительства Богучанской ГЭС, в том числе о применении уникальных технических решений. Школьники побывали в машзале и на центральном пульте управления, где увидели весь технологический процесс выработки электричества.

Также школьники приняли участие в игре «Энерго-квиз», которую уже второй год подряд проводит для учащихся Корпоративный университет гидроэнергетики РусГидро в формате телетрансляции. Выпускники отвечали на видеовопросы, связанные с энергетикой. Команда «Энергокласса» г.Кодинска стала победителем игры.

«Это уже шестой наш выпуск и могу с уверенностью сказать, что такая система обучения является наиболее эффективной. Дети изучают профильные предметы, которые в обычной школе им не преподают. К тому же они имеют возможность ознакомится с будущим рабочим местом. В результате ребята осознанно подходят к выбору специальности. У нас уже есть выпускники, которые работают в энергетике, - отмечает директор Центра дополнительного образования детей Лидия Бабашкина.

Сотрудничество Центра дополнительного образования с Корпоративным университетом гидроэнергетики РусГидро и Богучанской ГЭС приносит положительные результаты. Благодаря поддержке энергетиков ученики Центра знакомятся с новейшими образовательными технологиями, принимают участие и побеждают во всероссийских конкурсах. Выпускница Энергокласса г.Кодинска Анжелика Рукосуева, сейчас студентка Саяно-Шушенского филиала СФУ стала стипендиатом Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России.

Проект «Энергокласс» - один из механизмов Программы опережающего развития кадрового потенциала ПАО «РусГидро», реализуемой компанией в регионах ее присутствия. Основная задача - повышение интереса школьников к инженерной профессии для дальнейшего поступления в технические вузы, воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, которым предстоит не только эксплуатировать действующие и планируемые к вводу мощности компании, поддерживать их надежную и безаварийную работу, но и создавать новые, отвечающие требованиям современности, энергетические объекты, обеспечивающие развитие промышленного потенциала России. В «Энергоклассах» дети изучают основы гидроэнергетики, инженерного творчества, технического проектирования, а также историю инженерной мысли и развития энергетики. Некоторые из предметов читают учащимся сотрудники Богучанской ГЭС, что дает возможность демонстрации практических знаний. В сумме школьники проходят обучение в объеме 224 часов по основным техническим предметам.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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