Красноярск - город равных возможностей

В Красноярске ​​​24-25 мая пройдет второй городской социальный фестиваль «Город

равных – строим вместе!». За два дня эксперты со всей страны, а также из США обсудят передовые мировые тенденции повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, представителей старшего поколения, семей с детьми, лучшие практики регионов и нашего города, проблемы, с которыми сталкиваются маломобильные красноярцы и ​пути их решения.

В прошлом году фестиваль уже показал: власти города нацелены на решение социальных проблем с привлечением общественности, науки и бизнеса, на объединение усилий органов социальной защиты, культуры, образования, физической культуры и спорта. Нынешний фестиваль покажет лучшие российские и мировые практики в этом направлении.

Напомним, фестиваль «Город равных – строим вместе!» проходит по инициативе мэра Сергея Еремина. Основная цель - повышение качества жизни маломобильных красноярцев. Первый день в Конгресс-холле СФУ будет посвящен дискуссиям. На пленарном заседании рассмотрят актуальные вопросы: доступную среду для маломобильных горожан, их трудовую и социальную занятость, раннюю помощь семьям с детьми-инвалидами и формирование профессиональной культуры паллиативной помощи и долговременного ухода. Среди участников: социально ориентированные НКО, представители бизнеса, а также ведущие российские и международные эксперты из Москвы, Перми, Тулы, Иркутска, Санкт-Петербурга, а также США.

«Совсем скоро произойдет событие, которое ждут жители нашего города. Первый фестиваль, который состоялся в прошлом году, можно назвать пробным, но он вызвал огромный интерес у горожан, федеральных экспертов. На этот раз фестиваль имеет статус международного. К нам приедут представители США», - поделилась Наталья Береговая, руководитель управления социальной защиты населения администрации Красноярска. Она добавила, что в прошлом фестивале приняли участие около трех тысяч человек.

В субботу, 25 мая, на острове Татышев с 10 утра для всех желающих заработают развлекательные площадки: контактный зоопарк, зоны с канис- и иппотерапией, фотозоны, творческие мастер-классы, более 15 спортивных площадок, мотивационные встречи с известными «особенными» красноярцами, благотворительная ярмарка, «Матч равных возможностей», а также бесплатный прокат велосипедов-тренажеров для детей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.

«Свои ресурсы представят представители государственных учреждений, бизнеса, некоммерческих общественных организаций. Всего будут работать двенадцать площадок. Так, на главной сцене состоится инклюзивный модный показ. Рядом пройдут выступления шести инклюзивных театральных коллективов – они покажут отрывки из своих постановок», - рассказала Юлия Гафарова, начальник отдела по вопросам семьи и социального обслуживания управления социальной защиты населения администрации Красноярска.

Добавим, что в этом году, по словам организаторов, фестиваль соберет уже пять тысяч участников.