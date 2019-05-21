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Красноярцам показали проект благоустройства правобережной набережной

Главная Общество
Красноярск
10:57 21 Мая 2019
красноярск, общество, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцам презентовали концепцию развития набережной на правом берегу города. Архитекторы предлагают благоустроить территорию от Коммунального моста в сторону Пашенного, а также участки для прогулок на Предмостной площади и у Абаканской протоки. Проект будущей набережной опубликовал в социальных сетях красноярский депутат Андрей Козиков. 

Авторы концепции считают, что с Предмостной необходимо убрать автобусную стоянку и «превратить площадь в яркую событийную локацию». Также предлагается создать инфраструктуру для красноярцев — зоны творческой и спортивной активности, смотровые площадки и пункты велопроката. 

«На Абаканской протоке можно проводить зрелищные водные соревнования, шоу гидропланов или водных мотоциклов. Интересное предложение и по Затону: в перспективе там можно организовать современный городской экопляж протяженностью более 1,5 км – от «Южного берега» практически до сквера Энтузиастов у торгового центра «Красноярье»», — предлагают проектировщики. 

Пока проект находится в стадии разработки. Когда именно он будет реализован, не уточняется. Но авторы концепции и депутаты уверены, что правобережная набережная нуждается в реконструкции. 

Напомним, 1 февраля красноярцы выбрали общественные пространства, которые благоустроят в 2019 году. По итогам голосования лидером стала правобережная набережная на участке от ул. Матросова до ул. Гладкова. Бюджетом на благоустройство объекта выделено 140 млн рублей.

Красноярцам показали проект благоустройства правобережной набережной

Фото: Андрей Козиков / facebook


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