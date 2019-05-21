Красноярцам показали проект благоустройства правобережной набережной

Красноярцам презентовали концепцию развития набережной на правом берегу города. Архитекторы предлагают благоустроить территорию от Коммунального моста в сторону Пашенного, а также участки для прогулок на Предмостной площади и у Абаканской протоки. Проект будущей набережной опубликовал в социальных сетях красноярский депутат Андрей Козиков.

Авторы концепции считают, что с Предмостной необходимо убрать автобусную стоянку и «превратить площадь в яркую событийную локацию». Также предлагается создать инфраструктуру для красноярцев — зоны творческой и спортивной активности, смотровые площадки и пункты велопроката.

«На Абаканской протоке можно проводить зрелищные водные соревнования, шоу гидропланов или водных мотоциклов. Интересное предложение и по Затону: в перспективе там можно организовать современный городской экопляж протяженностью более 1,5 км – от «Южного берега» практически до сквера Энтузиастов у торгового центра «Красноярье»», — предлагают проектировщики.

Пока проект находится в стадии разработки. Когда именно он будет реализован, не уточняется. Но авторы концепции и депутаты уверены, что правобережная набережная нуждается в реконструкции.

Напомним, 1 февраля красноярцы выбрали общественные пространства, которые благоустроят в 2019 году. По итогам голосования лидером стала правобережная набережная на участке от ул. Матросова до ул. Гладкова. Бюджетом на благоустройство объекта выделено 140 млн рублей.