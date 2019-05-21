Красноярцам предлагают выбрать лучший проект крематория

На конкурс проектов красноярского крематория заявились четыре компании. В пресс-службе городской администрации сообщили, что власти доверят выбрать лучший вариант ритуального сооружения красноярцам. Голосование будет опубликовано на сайте мэрии на этой неделе. Горожане смогут оставить свой голос в течение 10 дней. В начале июня городские власти обещают объявить победителя, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что участники конкурса должны были подготовить проект здания крематория, административного корпуса, траурного зала, колумбария. Авторы проработали и инженерную инфраструктуру.

Летом 2018 года мэрия Красноярска показала эскиз будущего крематория. Построить объект планировалось в технологической зоне кладбища Бадалык. На презентации чиновники заявили, что красноярский крематорий должен быть лучшим в стране, но тот проект так и не нашел инвесторов.