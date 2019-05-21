21 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам предлагают выбрать лучший проект крематория

Главная Общество
Красноярск
10:32 21 Мая 2019
красноярск, похороны, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
версия для печати Ico_print

На конкурс проектов красноярского крематория заявились четыре компании. В пресс-службе городской администрации сообщили, что власти доверят выбрать лучший вариант ритуального сооружения красноярцам. Голосование будет опубликовано на сайте мэрии на этой неделе. Горожане смогут оставить свой голос в течение 10 дней. В начале июня городские власти обещают объявить победителя, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что участники конкурса должны были подготовить проект здания крематория, административного корпуса, траурного зала, колумбария. Авторы проработали и инженерную инфраструктуру.

Летом 2018 года мэрия Красноярска показала эскиз будущего крематория. Построить объект планировалось в технологической зоне кладбища Бадалык. На презентации чиновники заявили, что красноярский крематорий должен быть лучшим в стране, но тот проект так и не нашел инвесторов.


Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ученики Энергокласса посетили Богучанскую ГЭС

Ученики Энергокласса посетили Богучанскую ГЭС

21 Мая 2019 г.
Обучение в «Энергоклассе» ПАО «РусГидро» завершили 14 учащихся школьников г. Кодинска
Новости Красноярска: Красноярцам показали проект благоустройства правобережной набережной

Красноярцам показали проект благоустройства правобережной набережной

21 Мая 2019 г.
В социальных сетях опубликована концепция развития
Новости Красноярска: В Красноярске появился новый вид дорожной разметки – «вафельница»

В Красноярске появился новый вид дорожной разметки – «вафельница»

21 Мая 2019 г.
Она обозначает участок, на который запрещено въезжать в случае затора
Новости Красноярска: Синоптики предупреждают о грозе и ветре в Красноярске

Синоптики предупреждают о грозе и ветре в Красноярске

21 Мая 2019 г.
Погода испортится сегодня
Новости Красноярска: Голосовой робот набирает популярность среди клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Голосовой робот набирает популярность среди клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт»

20 Мая 2019 г.
Удобство и простота общения с голосовым роботом привлекают все больше клиентов
Новости Красноярска: Нейрохирург из Красноярска провел сложнейшую операцию на позвоночнике 16-летней девочки

Нейрохирург из Красноярска провел сложнейшую операцию на позвоночнике 16-летней девочки

20 Мая 2019 г.
Красноярка могла остаться инвалидом
Новости компаний
21/05
Обработка кондиционера вашей Škoda!
16/05
В Красноярске воруют воду из пожарных гидрантов и водоразборных колонок
15/05
СГК ответит на вопросы по прямым расчетам за ресурсы
15/05
В СФУ пройдёт химический диктант
14/05
Спеццена на квартиры в новостройках ЖК «Новая панорама»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экс-главу «КрасАвиа» осудили на четыре года за взятки

Экс-главу «КрасАвиа» осудили на четыре года за взятки

17 Мая 2019 г.
Валерий Мордань также заплатит штраф
Новости Красноярска: Красноярскому депутату Кардашову припомнили плохую работу в «Енисее»

Красноярскому депутату Кардашову припомнили плохую работу в «Енисее»

17 Мая 2019 г.
Бывшего президента футбольного клуба отказались награждать «За заслуги перед Красноярском»
Новости Красноярска: В красноярских магазинах нашли масло с растительными жирами и микробами

В красноярских магазинах нашли масло с растительными жирами и микробами

16 Мая 2019 г.
Но и хороший продукт в торговый точках все-таки есть
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356