Синоптики предупреждают о грозе и ветре в Красноярске

Синоптики предупреждают о непогоде во вторник, 21 мая. В центральных районах Красноярского края местами ожидаются грозы, днем сильные дожди, порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

«В центральных и южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса, в южных районах местами чрезвычайная пожарная опасность 5 класса», - отмечено в сообщении синоптиков.

В Красноярске сегодня, 21 мая облачно с прояснениями, днем дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8м/с, возможны порывы до 14м/с. Воздух прогреется до +18…+20°С.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации города призывают красноярцев в непогоду не проводить работы на высоте и не подходить к легкими конструкциями, деревьями, недостроенными зданиями.