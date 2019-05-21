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Синоптики предупреждают о грозе и ветре в Красноярске

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Красноярск
08:32 21 Мая 2019
дождь, непогода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Синоптики предупреждают о непогоде во вторник, 21 мая. В центральных районах Красноярского края местами ожидаются грозы, днем сильные дожди, порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

«В центральных и южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса, в южных районах местами чрезвычайная пожарная опасность 5 класса», - отмечено в сообщении синоптиков.

В Красноярске сегодня, 21 мая облачно с прояснениями, днем дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8м/с, возможны порывы до 14м/с. Воздух прогреется до +18…+20°С.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации города призывают красноярцев в непогоду не проводить работы на высоте и не подходить к легкими конструкциями, деревьями, недостроенными зданиями.


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