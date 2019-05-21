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В Красноярске появился новый вид дорожной разметки – «вафельница»

Главная Общество
Красноярск
08:59 21 Мая 2019
автомобиль, пдд, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске применили новый вид дорожной разметки. Впервые на магистралях города появились желтые линии в виде клеток – так называемая «вафельница». Функция этой дорожной разметки – обозначить участок, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор.

Первая «вафельница» в Красноярске появилась у въезда на Коммунальный мост на перекрестке улиц Карла Маркса и Вейнбаума. На этом участке водители в часы пик не успевают проскочить на зеленый сигнал светофора, в результате создают проблемы для поперечного потока, что усугубляет дорожную обстановку.

Штраф за выезд на новую разметку составит тысячу рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

 

фото: Сергей Бобылев / ТАСС


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