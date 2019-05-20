Голосовой робот набирает популярность среди клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Клиенты ПАО «Красноярскэнергосбыт» активно переходят на передачу показаний через автоматическую систему распознавания речи. Голосовой робот начал принимать данные приборов учета в феврале 2019 года по всем телефонным номерам контактного центра энергосбытовой компании. На данный момент уже более 15,4% от общего количества показаний, переданных по телефонам контактного центра, приходятся на новый сервис.

Удобство и простота общения с голосовым роботом привлекают все больше клиентов, предпочитающих звонки в call-центр другим способам передачи показаний. Процедура передачи данных через автоматизированную систему занимает около минуты, потребителям нет необходимости дожидаться ответа оператора.

«Система сама задаст вам все необходимые вопросы и подскажет, что делать - рассказал начальник отдела информационных технологий ПАО «Красноярскэнергосбыт» Алексей Федерягин. - После того, как вы назовете показания, робот обязательно назовет объем сложившегося расхода электроэнергии. Пока вы не подтвердите правильность расхода и не произнесете слово «Передать», показания не будут переданы».

Специалисты компании советуют клиентам придерживаться нескольких простых правил при передаче показаний через голосового робота:

Не растягивайте фразы и не допускайте большие паузы между цифрами (более 2х секунд). Говорите так, как вы говорили бы обычному человеку.

Не используйте такие выражения как «две единицы», просторечные фразы вроде «полста семь».

Диктовать номер лицевого счета и показания можно по одной, две или три цифры. Но если система с первого раза не распознала номер счета или показания, лучше повторить их по одной цифре.

Называйте цифры в показаниях счетчика только до запятой.

При желании вы сможете передать показания по нескольким лицевым счетам. Система спросит вас и об этом.

«Помимо голосового робота есть и другие способы передачи показаний. Они гораздо проще и быстрее – через Viber, личный кабинет или мобильное приложение, с помощью SMS-сообщений, по электронной почте, - Но новый сервис необходим тем клиентам, которые не являются активными интернет-пользователями и привыкли передавать показания по телефону. Теперь у них есть выбор – передать данные голосовому роботу или оператору» - рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Приём показаний через голосовую систему производится по номерам: 8 (391) 257-67-07, 8(800) 700-24-57, а также по номерам телефонов, указанных в квитанциях.

Передать показания приборов учета электроэнергии можно в любой день, с 6 числа и до конца месяца.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»