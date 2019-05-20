Голосовой робот набирает популярность среди клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Клиенты ПАО «Красноярскэнергосбыт» активно переходят на передачу показаний через автоматическую систему распознавания речи. Голосовой робот начал принимать данные приборов учета в феврале 2019 года по всем телефонным номерам контактного центра энергосбытовой компании. На данный момент уже более 15,4% от общего количества показаний, переданных по телефонам контактного центра, приходятся на новый сервис.
Удобство и простота общения с голосовым роботом привлекают все больше клиентов, предпочитающих звонки в call-центр другим способам передачи показаний. Процедура передачи данных через автоматизированную систему занимает около минуты, потребителям нет необходимости дожидаться ответа оператора.
«Система сама задаст вам все необходимые вопросы и подскажет, что делать - рассказал начальник отдела информационных технологий ПАО «Красноярскэнергосбыт» Алексей Федерягин. - После того, как вы назовете показания, робот обязательно назовет объем сложившегося расхода электроэнергии. Пока вы не подтвердите правильность расхода и не произнесете слово «Передать», показания не будут переданы».
Специалисты компании советуют клиентам придерживаться нескольких простых правил при передаче показаний через голосового робота:
- Не растягивайте фразы и не допускайте большие паузы между цифрами (более 2х секунд). Говорите так, как вы говорили бы обычному человеку.
- Не используйте такие выражения как «две единицы», просторечные фразы вроде «полста семь».
- Диктовать номер лицевого счета и показания можно по одной, две или три цифры. Но если система с первого раза не распознала номер счета или показания, лучше повторить их по одной цифре.
- Называйте цифры в показаниях счетчика только до запятой.
- При желании вы сможете передать показания по нескольким лицевым счетам. Система спросит вас и об этом.
«Помимо голосового робота есть и другие способы передачи показаний. Они гораздо проще и быстрее – через Viber, личный кабинет или мобильное приложение, с помощью SMS-сообщений, по электронной почте, - Но новый сервис необходим тем клиентам, которые не являются активными интернет-пользователями и привыкли передавать показания по телефону. Теперь у них есть выбор – передать данные голосовому роботу или оператору» - рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.
Приём показаний через голосовую систему производится по номерам: 8 (391) 257-67-07, 8(800) 700-24-57, а также по номерам телефонов, указанных в квитанциях.
Передать показания приборов учета электроэнергии можно в любой день, с 6 числа и до конца месяца.