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Контроль на всех этапах

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Красноярск
14:41 20 Мая 2019
ремонт, дороги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске ремонт дорог будут контролировать общественники. На днях для них прошел первый обучающий семинар. Профессиональным дорожником быть не обязательно. Главное - желание. Практика в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»уже успешно зарекомендовала себя в прошлом году. Тогда общественные контролеры дали более 500 сигналов о тех или иных недоработках.

В прошлом году общественные контролеры прошли огонь, воду и медные трубы. Перед Всемирными студенческими играми объем работ в городе был колоссальным. Нынешним летом их будет меньше, но ответственность от этого меньше не станет.

Контроль на всех этапах

В мэрии для контролеров провели обучающий семинар. Им рассказали, как фиксировать нарушения, как делать замечания, как будет выстроена работа с общественными контролерами.

«Пожелание только одно - относится к своему делу внимательно и ответственно. Прошлый год показал - работа общественных контролеров очень эффективна. По итогам прошлого года проводился рейтинг субъектов страны: Красноярский край занял второе место. Наша задача сейчас - не только научить, как и что контролировать, но и позаботится о безопасности этих граждан. Учеба включает три основных момента: материаловедение - контролеры должны понимать, что такое асфальтобетон, его свойства; технология производства работа; охрана труда», - рассказал куратор проекта от Общероссийского народного фронта, доцент Вадим Серватинский.

В этом году контролеры возьмут на себя не только ремонтируемые участки, но и строительство новых дорог.

Контроль на всех этапах

Отдельную группу сформируют из людей с ограниченными возможностями.

«По каждому объекту будут созданы группы в мессенджерах. Каждый общественный контролер будет делать фотографии и отправлять свои замечания. Мы дорожим этими людьми, которые кроме основной работы совершенно бесплатно принимают участие в контроле. В прошлом году более 500 нарушений были оперативно исправлены благодаря своевременным сигналам. Среди наших контролеров совершенно разные люди - и по возрасту, и по сфере деятельности. Есть люди с ограниченными физическими возможностями - они смотрят за тем, чтобы была доступность для этой категории», - рассказал руководитель МКУ «УДИБ» Евгений Петрюк.

Каждый общественный контролер получил специальный жилет, чтобы беспрепятственно находится на ремонтируемых объектах.

Контроль на всех этапах

Как заявил Sibnovosti.ru один из подрядчиков, практика общественного контроля сперва вызывала у рабочих недоверие, но спустя небольшое время и после дельных замечаний дорожники ее оценили.

«Мы благодарны неравнодушным людям. Как и в любой работе могут быть огрехи, глаз замыливается, а общественные контролеры смотрят на все свежим взглядом, им все интересно, они задают массу вопросов и замечают наши упущения. Уверен, что этот проект принесет только пользу», - поделился подрядчик.

К слову, сезон ремонта дорог в Красноярске уже начался. Третий год он проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего он рассчитан на 9 лет. В 2019 году на реализацию программы в Красноярске выделено 565 миллионов рублей - работа будет идти на 29 объектах.


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