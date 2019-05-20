Контроль на всех этапах

В Красноярске ремонт дорог будут контролировать общественники. На днях для них прошел первый обучающий семинар. Профессиональным дорожником быть не обязательно. Главное - желание. Практика в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»уже успешно зарекомендовала себя в прошлом году. Тогда общественные контролеры дали более 500 сигналов о тех или иных недоработках.

В прошлом году общественные контролеры прошли огонь, воду и медные трубы. Перед Всемирными студенческими играми объем работ в городе был колоссальным. Нынешним летом их будет меньше, но ответственность от этого меньше не станет.

В мэрии для контролеров провели обучающий семинар. Им рассказали, как фиксировать нарушения, как делать замечания, как будет выстроена работа с общественными контролерами.

«Пожелание только одно - относится к своему делу внимательно и ответственно. Прошлый год показал - работа общественных контролеров очень эффективна. По итогам прошлого года проводился рейтинг субъектов страны: Красноярский край занял второе место. Наша задача сейчас - не только научить, как и что контролировать, но и позаботится о безопасности этих граждан. Учеба включает три основных момента: материаловедение - контролеры должны понимать, что такое асфальтобетон, его свойства; технология производства работа; охрана труда», - рассказал куратор проекта от Общероссийского народного фронта, доцент Вадим Серватинский.

В этом году контролеры возьмут на себя не только ремонтируемые участки, но и строительство новых дорог.

Отдельную группу сформируют из людей с ограниченными возможностями.

«По каждому объекту будут созданы группы в мессенджерах. Каждый общественный контролер будет делать фотографии и отправлять свои замечания. Мы дорожим этими людьми, которые кроме основной работы совершенно бесплатно принимают участие в контроле. В прошлом году более 500 нарушений были оперативно исправлены благодаря своевременным сигналам. Среди наших контролеров совершенно разные люди - и по возрасту, и по сфере деятельности. Есть люди с ограниченными физическими возможностями - они смотрят за тем, чтобы была доступность для этой категории», - рассказал руководитель МКУ «УДИБ» Евгений Петрюк.

Каждый общественный контролер получил специальный жилет, чтобы беспрепятственно находится на ремонтируемых объектах.

Как заявил Sibnovosti.ru один из подрядчиков, практика общественного контроля сперва вызывала у рабочих недоверие, но спустя небольшое время и после дельных замечаний дорожники ее оценили.

«Мы благодарны неравнодушным людям. Как и в любой работе могут быть огрехи, глаз замыливается, а общественные контролеры смотрят на все свежим взглядом, им все интересно, они задают массу вопросов и замечают наши упущения. Уверен, что этот проект принесет только пользу», - поделился подрядчик.

К слову, сезон ремонта дорог в Красноярске уже начался. Третий год он проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего он рассчитан на 9 лет. В 2019 году на реализацию программы в Красноярске выделено 565 миллионов рублей - работа будет идти на 29 объектах.