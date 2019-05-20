Нейрохирург из Красноярска провел сложнейшую операцию на позвоночнике 16-летней девочки

В министерстве здравоохранения края рассказали историю о нейрохирурге, который провел сложнейшую операцию 16-летней девочке. Она получила серьезные травмы в ДТП, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Юная красноярка попала в реанимацию после аварии, в которой погибла ее мама. Врачи буквально сделали невозможное — они провели две полостные операции, поддерживали жизнь девочки после восьми суток ИВЛ и травматического шока. Но впереди у пациентки была не менее опасная и сложная операция на шейные позвонки.

«Нейрохирургу Антону Ботову нужно было зафиксировать шейные позвонки — от С2 оторван «зуб», эпистрофей смещен, спинномозговой канал деформирован. Из-за малейшей миллиметровой неточности винт, которым надо соединить эпистрофей с атлантом, может уйти в сторону. А там вариантов всего два: либо профузное кровотечение из позвоночной артерии, либо ранение спинного мозга и тетрапарез, полная парализация», — рассказали в Минздраве.

Нейрохирург, полагаясь только на свои знания и чутье, попал винтом точно посередине позвонка. В результате операция прошла успешно. Девочка сейчас находится дома, она восстанавливается и уже посещает школу.

Отметим, что Антон Ботов является единственным в Красноярском крае нейрохирургом, владеющим технологией транспедикулярной фиксации шейных позвонков с помощью винтов. В регионе его называют врачом-самураем.

Фото: Facebook / KKBkrsk