Николаевский проспект в Красноярске станет «образцом благоустройства»

Территорию нового Николаевского проспекта в Красноярске приведут в порядок. Об этом было заявлено на совещании по вопросам благоустройства территорий объектов Универсиады в краевом правительстве.

Строители сдавали новую развязку зимой, а весной вскрылись серьезные недостатки. Красноярцы заметили разрушенные бордюры, проваливающиеся тротуары и полное отсутствие благоустройства на новой дороге. В правительстве сообщили, что подрядчик устранит дефекты по гарантии. Кроме того, стоит задача украсить проспект, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«После демонтажа заборов проспект Николаевский стал неким монотонным пространством, при том что сам по себе проспект достаточно широкий, открытый и красивый. Здесь необходимы художественные решения, ландшафтное проектирование, малые архитектурные формы», — заявил председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

Премьер добавил, что Николаевский проспект «должен стать образцовым» в плане благоустройства.