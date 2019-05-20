Не статья, а памятка: чем заняться в Белокурихе этим летом?

Ниже – максимум полезной информации и минимум «воды». Как сделать свой отдых в Белокурихе предельно эффективным и чем там заняться? Читайте список возможных вариантов.

1. Открыть купальный сезон: во многих санаториях курорта есть бассейны. К примеру, санаторий «Россия» предлагает своим гостям бесплатное посещение летнего бассейна с подогревом воды. На территории – водные горки, зона для загара и отдыха, а также летнее кафе с закусками и напитками. Если в какой-то из дней погода не располагает к плаванию под открытым небом, можно посещать крытый бассейн с термальным комплексом.

2. Наконец-то заняться спортом (если дома не хватает времени) в тренажерном зале, где работает инструктор. Можно пойти в спортзал для игры в волейбол, баскетбол и бадминтон. Не нравится быстрый и энергозатратный спорт, а вести здоровый образ жизни все равно есть желание? «Трасса здоровья» отлично подойдет для неспешных прогулок на свежем воздухе.

3. Уделить внимание здоровью: многие туристы за медицинскими услугами обращаются в санаторно-курортный комплекс «Россия». Эффективность лечения здесь, по итогам 2018 года, равна 99,2%. Это объясняется не только современным оснащением и методиками, но и специалистами учреждения. В штате – три врача с ученой степенью кандидата медицинских наук, два Заслуженных врача РФ, один Заслуженный работник здравоохранения РФ, два отличника санаторно-курортной отрасли.

3. Узнать, как ездить на лошади и как управлять квадроциклом: активные туры по достопримечательностям Белокурихи, а также катание на коньках, роликах и велосипедах – к вашим услугам.

4. Смотреть фильмы каждый день в кинозале на большом светодиодном модульном экране. Ощущения - как в кинотеатре!

5. Баловать себя в SPA: для туристов работает целый релакс-комплекс «TerraSpa».

6. Позволить себе немного пожить «ночной» жизнью – отправиться в клуб «Сок» или ретро-бар «Винтаж» и танцевать до самого утра!

7. Сыграть в бильярд и боулинг.

8. Наслаждаться полноценным сбалансированным четырехразовым питанием, где есть свежие алтайские фрукты, ягоды, овощи и зелень.

9. Гулять и дышать волшебным воздухом Белокурихи!

Для маленьких гостей на курорте тоже достаточно развлечений: детская игровая комната с воспитателем, игровой городок на свежем воздухе, дискотеки, мастер-классы и анимация.

Все это есть в «России» - санатории премиум-класса, расположенном в центре курортной зоны. Приобретая путевку в санаторий в мае с переходом на июнь, вся путевка считается по ценам мая!

Кстати, чтобы иметь доступ ко всей инфраструктуре санаторно-курортного комплекса «Россия», не обязательно быть его гостем. Для размещения можно также выбрать бизнес-отель «Россия» или отель, расположенный на берегу реки – «На камушках».

Фото: санаторий «Россия»

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