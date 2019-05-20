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Мэрия Красноярска изымает участки для продолжения строительства Николаевского проспекта

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Красноярск
11:06 20 Мая 2019
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городская администрация изымает земельные участки и дома для реализации второго этапа строительства Николаевского проспекта в Октябрьском районе Красноярска. В официальном распоряжении мэрии указано, что под нужды города будут изъяты 62 объекта в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова. 

Владельцы недвижимого имущества получат официальные уведомления от администрации в течение 10 дней, с ними будут заключены соглашения. Каждый собственник получит компенсацию, размеры которой будут зависеть от рыночной стоимости объектов. Ее определит управление капитального строительства.

Напомним, в Октябрьском районе предполагается строительство развязки в районе ул. Чкалова, а также путепровода через ул. Пастеровскую. Общая протяженность новых магистралей составит полтора километра, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

Для строительства дороги в общей сложности необходимо изъять 110 объектов частной собственности. 


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