Мэрия Красноярска изымает участки для продолжения строительства Николаевского проспекта

Городская администрация изымает земельные участки и дома для реализации второго этапа строительства Николаевского проспекта в Октябрьском районе Красноярска. В официальном распоряжении мэрии указано, что под нужды города будут изъяты 62 объекта в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова.

Владельцы недвижимого имущества получат официальные уведомления от администрации в течение 10 дней, с ними будут заключены соглашения. Каждый собственник получит компенсацию, размеры которой будут зависеть от рыночной стоимости объектов. Ее определит управление капитального строительства.

Напомним, в Октябрьском районе предполагается строительство развязки в районе ул. Чкалова, а также путепровода через ул. Пастеровскую. Общая протяженность новых магистралей составит полтора километра, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для строительства дороги в общей сложности необходимо изъять 110 объектов частной собственности.