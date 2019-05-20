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Газоны в Красноярске приобрели синий оттенок

Главная Общество
Красноярск
09:44 20 Мая 2019
общество, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцев удивили синие газоны в Центральном районе города. Необычный оттенок приобрели территории на ул. Игарская, Декабристов и Ленина. В мэрии пояснили, что это современный способ посадки газонов — метод гидропосева. Трава, посеянная таким образом, приживается намного лучше.

По данным из открытых источников, метод гидропосева дает возможность получить газон уже через 3-4 недели. Способ предусматривает равномерное распыление семян травы на готовую поверхность. Смесь для гидропосева состоит из мульчи, семян, питательных добавок и микроэлементов, гидрогеля и клейковины.

Отметим, что в этом сезоне территории в Красноярске также благоустроят рулонными газонами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: «АиФ Красноярск»


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