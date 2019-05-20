В Красноярске ожидается переменчивая и дождливая неделя

Синоптики прогнозируют жаркую, но дождливую неделю в Красноярске. Самой высокой отметки термометры достигнут в понедельник, 20 мая: воздух прогреется до +23°С. В городе ожидается переменная облачность, утром и днем небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, возможны порывы до 13 м/с, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

В ночь на вторник, 21 мая, температура опустится до +10°С, в светлое время суток потеплеет до +17°С, осадки сохранятся.

Со среды в Красноярске незначительно похолодает. Ночью 22 мая термометры покажут +7°С, днем около +16°С. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду, без осадков.

В четверг, 23 мая, ночью +6°С, днем +14°С, дождь. Такая же погода сохранится и в пятницу, 24 мая.

К выходным в краевой центр вернется 20-градусная жара, однако осадки сохранятся.