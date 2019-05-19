Ушел из жизни футбольный тренер Александр Ирхин. Ему было 65 лет. Красноярским болельщиком он знаком по руководству местного «Металлурга».

«В 2000 году, а также с 2001 по 2002 годы Ирхин тренировал красноярский «Металлург». При нем наша команда в 2001 году заняла 9 место в Первом дивизионе, что стало на тот момент высшим достижением в истории клуба», - рассказали в «Енисее».

Именно при Ирхине началась профессиональная карьера Александра Харитонова.

«Я очень благодарен Александру Сергеевичу за то, что он поверил в меня - 17-летнего паренька. По сути это он дал мне путь в большой футбол. Я помню «Металлург» в то время, когда Ирхин его тренировал - команда бойцов. В то время Центральный стадион на рядовой матч собирал по 10 тысяч болельщиков. Соболезную родным и близким», - рассказал Харитонов Sibnovosti.ru.

Ирхин был главным тренером в более чем в 20 клубах из России и Казахстана. «Ладу» и «Динамо-Газовик» он выводил в российскую высшую лигу.