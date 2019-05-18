Красноярские школьники разработали и запустили твердотопливную ракету

Красноярские школьники, ученики детского технопарка, стали призерами чемпионата «Реактивное движение» в Калуге. Юные изобретатели создали и запустили твердотопливную ракету. Данный проект признали одним из лучших в России.

Так, Никита Манаков, Ольга Набродова и Андрей Проничев из Красноярска успешно выступили на чемпионате, посвященном изучению реактивного движения и технологиям производства ракет-носителей. Они стали победителями в номинации «Твердотопливные ракеты, 1 ступень (14-17 лет)».

Чтобы пройти в финал, школьникам нужно было утвердить проект ракеты, защитить саму конструкцию и провести наземные испытания. Заключительным этапом стал запуск ракеты на полигоне.

«Изобретение красноярцев поднялось в воздух над Калужской землей на 136 метров, успешно отделив модуль с полезной нагрузкой», — рассказали организаторы.

Отметим, что наставником школьников стал преподаватель Андрей Пирогов. По его словам, дети проделали колоссальный объем работ именно самостоятельно.

Фото: КБ «Луч»