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Красноярские школьники разработали и запустили твердотопливную ракету

Главная Общество
Красноярск
09:29 18 Мая 2019
общество, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские школьники, ученики детского технопарка, стали призерами чемпионата «Реактивное движение» в Калуге. Юные изобретатели создали и запустили твердотопливную ракету. Данный проект признали одним из лучших в России. 

Так, Никита Манаков, Ольга Набродова и Андрей Проничев из Красноярска успешно выступили на чемпионате, посвященном изучению реактивного движения и технологиям производства ракет-носителей. Они стали победителями в номинации «Твердотопливные ракеты, 1 ступень (14-17 лет)».

Чтобы пройти в финал, школьникам нужно было утвердить проект ракеты, защитить саму конструкцию и провести наземные испытания. Заключительным этапом стал запуск ракеты на полигоне. 

 «Изобретение красноярцев поднялось в воздух над Калужской землей на 136 метров, успешно отделив модуль с полезной нагрузкой», — рассказали организаторы. 

Отметим, что наставником школьников стал преподаватель Андрей Пирогов. По его словам, дети проделали колоссальный объем работ именно самостоятельно. 

Фото: КБ «Луч»


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