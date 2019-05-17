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«Норникель» выступил за безопасный туризм

Главная Общество
Красноярск
16:00 17 Мая 2019
туризм, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Москве на международном форуме «Безопасность туризма-2019» компания «Норникель» представила свои наработки в сфере охраны объектов туристско-рекреационной инфраструктуры. На площадке представители российских ведомств, министерств и крупнейших бизнес-структур проработали правила и нормы, которые будут способствовать развитию туристической индустрии и социально-экономическому росту экономики.

Как заявил на саммите начальник управления объектовой безопасности «Норникеля» Николай Будзинский, корпоративные туристические объекты, несмотря на свою юридическую самостоятельность, должны всегда обеспечивать безопасность отдыхающих.

«Именно поэтому, создавая систему ситуационно-аналитических центров «Норникеля», мы включили в нее санаторий «Заполярье» в Сочи, фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске и СРК «Арена» в Норильске», — отметил представитель компании.

Спикер также предложил создать на базе Ассоциации «Безопасность туризма» постоянно действующую контактную группу, которая будет консолидировать предложения ведущих участников отрасли и создавать диалог с государством.

Другой представитель «Норникеля» — директор Департамента корпоративной безопасности компании Роман Гудов — подчеркнул, что безопасность корпоративных объектов туристско-рекреационной инфраструктуры принимает особое значение в последнее время.

«Главный капитал нашей компании – люди. Мы обновили и реконструировали корпоративные системы безопасности объектов в Красноярском, Забайкальском и Краснодарском краях, Мурманской области, ведется активная проработка формируемого Арктического туристического кластера, в который войдет плато Путорана на Таймырском полуострове. Отрадно, что в рамках форума «Безопасность туризма – 2019» мы можем обсудить и представить на высокий правительственный уровень свои наработки, а также поделиться с коллегами опытом практического взаимодействия с правоохранительными органами, МЧС, Минздравом и другими структурами», — сказал Гудов.

Отметим, что компания «Норникель» и Агентство развития Норильска реализуют совместный проект по созданию арктического туристического кластера. Он выполняется на основе федеральной программы «Развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 гг.)» с целью привлечения инвестиций для создания туристского кластера на территории Таймыра.

По материалам компании «Норникель» 

Фото: «Норникель» 


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