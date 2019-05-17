Летом из Красноярска откроют ночной рейс в Иркутск

Из Красноярска со 2 июня будет летать еще один рейс в Иркутск. Направление открывает авиакомпания S7, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Полеты будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Из Иркутска самолет отправится в 04:50. Время прилета в Красноярск — 05:50. Обратный рейс вылетает в 01:10 и приземляется в Иркутске в 04:00.

По словам представителей авиакомпании, данное направление популярно среди путешественников, а также работников промышленности.

Пассажиров по направлению «Красноярск-Иркутск» будут перевозить самолеты Embraer 170, рассчитанные на 78 пассажиров.

Отметим, что сейчас добраться до Иркутска из Красноярска можно авиакомпанией «ИрАэро», а также на поездах дальнего следования.