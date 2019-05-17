«Норникель» стал участником международного юридического форума в Санкт-Петербурге

Статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Дмитрий Пристансков выступил на IX международном юридическом форуме. На ведущей мировой площадке обсуждаются важные вопросы в сфере законодательства. Форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 мая.

На сессии «ГЧП как инструмент развития инфраструктуры: в поисках баланса между законодательством и интересами инвестора» топ-менеджер «Норникеля» затронул актуальные вопросы. Одной из главных тем выступления стало государственно-частное партнерство. По словам спикера, крупным бизнес-игрокам и инвесторам необходимо создавать комфортные условия внутри страны. В качестве примера Дмитрий Пристансков привел проекты «Норникеля», реализованные при содействии государства. Речь шла о построенной при создании Быстринского ГОКа в Чите дорожной инфраструктуре и реконструкции ВВП в аэропорту Норильска.

Топ-менеджер компании также внес несколько инициатив. Он предложил ввести налоговый вычет для инвесторов, а также создать налоговые льготы в отношении объектов социнфраструктуры, которые построены бизнесом и находятся на балансе компаний. Такие моменты логично рассматривать именно на федеральном уровне, сказал спикер.

Отдельной темой для обсуждения стали экологические вопросы. Как подчеркнул Дмитрий Пристансков, в законодательстве не предусмотрен механизм поддержки крупных и важных для страны экопроектов. Он выразил надежду, что данный пробел будет ликвидирован.

По материалам компании «Норникель»