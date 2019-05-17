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Алюминиевая Ассоциация открыла в Государственной Думе выставку «Эра крылатого металла»

Главная Общество
Красноярск
13:21 17 Мая 2019
выставка, металлургия, госдума, проекты
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В Государственной Думе Российской Федерации состоялось открытие выставки «Эра крылатого металла». Выставка проводится по инициативе Алюминиевой Ассоциации и продлится до 19 мая.

Как отметил Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский:

«У алюминиевой отрасли большие перспективы. Сегодня все создается с использованием алюминия: самолеты, транспорт, товары народного потребления. Раньше у нас не хватало перерабатывающих мощностей, сейчас ситуация меняется. Это – первая выставка, посвященная алюминиевой отрасли. Мы должны пропагандировать ее развитие, чтобы молодежь шла учиться и работать по этим специальностям. Страна должна поставлять готовую продукцию».

Алюминиевая Ассоциация открыла в Государственной Думе выставку «Эра крылатого металла»

«Приятно приветствовать промышленников на площадке Государственной Думы. Мы понимаем, что санкции были направлены не против одного человека, а против сотен тысяч людей, задействованных в работе отрасли. Если остановятся алюминиевые заводы, то остановятся многие производства. Государство должно найти возможность для развития потребления алюминия», - сказал председатель комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Алюминиевая Ассоциация открыла в Государственной Думе выставку «Эра крылатого металла»

«Приятно видеть достижения отечественной алюминиевой отрасли. Подобную выставку нужно было делать раньше и тем самым поддержать отрасль. Самое большое наше богатство – люди, которые работают на заводах, зачастую в отдаленных местах. Этот бизнес участвует во всех социальных программах, что также важно», - добавила Раиса Кармазина, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».

«Здорово, что такая выставка состоялась. Надо на законодательном уровне поддерживать тех, кто использует алюминий. Сегодня металл используется везде, но особенно в энергетике - любая подстанция, которую мы возьмем для примера, выполнена из алюминия», - отметил член фракции «Единая Россия» Александр Козловский.

Выставка представляет тематические разделы: энергетика, мостостроение, автомобили, строительство, нефтегазовый сектор, товары народного потребления, пассажирский и грузовой транспорт, химия и анодирование. На фоне мультимедийной экспозиции с использованием интерактивного стола представлены экспонаты, иллюстрирующие приоритетные направления развития алюминиевой отрасли. Здесь можно ознакомиться с образцами выпускаемой российскими предприятиями продукции – от алюминиевых 3D-деталей до буровых труб, алюминиевого пешеходного моста и грузовых вагонов.

«Мы надеемся, что выставка будет способствовать дальнейшему практическому внедрению инновационных технологий на основе алюминия и его сплавов в разных отраслях», - отметил Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.  

Фото: пресс-служба Алюминиевой Ассоциации
По материалам пресс-службы Алюминиевой Ассоциации


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