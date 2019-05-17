КрАЗ и администрация Советского района подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ взял на себя обязательства по благоустройству общественных пространств в Советском районе Красноярска. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано главой района Дмитрием Дмитриевым и управляющим директором КрАЗа Евгением Курьяновым.

Советский район – самый крупный в Красноярске, здесь проживает большинство работников промплощадки РУСАЛа со своими семьями. Традиционно КрАЗ участвует в его развитии и благоустройстве. Так, в предыдущие годы в рамках сотрудничества с органами власти компания РУСАЛ ликвидировала две крупные свалки на территории района, приобрела 5 единиц специализированной уборочной техники, финансировала благоустройство улицы Пограничников, благоустройство территории у ДК Металлургов.

Новое соглашение о социально-экономическом партнерстве направлено на создание современных общественных пространств. В частности, РУСАЛ поддержит реализацию в районе федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и направит 10 млн рублей на благоустройство дворовых территорий. Во дворах будут отремонтированы проезды к детским площадкам, тротуары, установлены современные игровые комплексы для детей, ограждения, урны и скамейки.

Кроме этого, стороны договорились совместно провести второй этап благоустройства сквера Космонавтов. Здесь будет установлен новый детский игровой комплекс «Космический корабль» и смонтировано специальное безопасное покрытие для детской площадки.

– Мы со всей ответственностью подходим к тому, что происходит в нашем родном Советском районе. Одно из направлений социальных инвестиций компании РУСАЛ –повышение качества жизни в местах проживания наших сотрудников, создание комфортной и приятной среды. Любимый и популярный среди заводчан сквер Космонавтов является общественным центом района, зимой здесь совместно с администрацией мы ставим елки и строим ледовый городок. И летом, и в другие сезоны, – это место досуга для жителей всех возрастов и, конечно, здесь необходимо завершить реконструкцию, создать современное общественное пространство, – отметил управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

– Красивый и комфортный город – наше общее дело, – прокомментировал глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев. – Району в этом году исполнилось 50 лет: его история началась со строительства Красноярского алюминиевого завода, поэтому мы признательны компании РУСАЛ за поддержку в его содержании. Помимо работ по благоустройству, кразовцы ежегодно участвуют в озеленении района, а члены добровольной народной дружины «Металлург» патрулируют улицы, парки и скверы, помогая сотрудникам полиции обеспечивать общественный порядок и спокойствие горожан.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»