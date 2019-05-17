С 20 мая без горячей воды останутся четыре района Красноярска

С понедельника, 20 мая, жители четырех районов Красноярска останутся без горячей воды — ее отключат в Ленинском и Кировском районах, а также в частях Свердловского и Советского районов. Горячее водоснабжение перекроют с 9:00, в тот же день в Красноярске завершится отопительный сезон.

«Максимальный срок отключения воды по сравнению с прошлым годом сокращен на один день и составит девять суток — до 9:00 29 мая», — рассказали коммунальщики.

Напомним, в Красноярске воду будут отключать в три этапа: в мае ее не будет у жителей, которых отапливает ТЭЦ-1, в июне — в зоне ТЭЦ-3, а в июле у тех, кто получает тепло от ТЭЦ-2.

Так, с 9:00 17 июня до 9:00 25 июня без горячей воды останутся микрорайоны Покровский, Взлетка, Северный, Зеленая Роща, а также ул. Краснодаская и пр. Металлургов.

Жителям Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов и ул. Белинского придется терпеть неудобства из-за ремонтных работ с 09:00 1 июля до 09:00 10 июля.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru публиковали график отключений холодной воды. Ознакомиться с ним можно по ссылке.