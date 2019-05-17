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Красноярцев интересует ипотека на недвижимость Крыма

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Красноярск
10:57 17 Мая 2019
квартиры, жилье, недвижимость, крым
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В последние годы в курортных городах Республики Крым ведется активная застройка. Рынок недвижимости предлагает жилье в крупнейших городах полуострова: в Ялте, Симферополе и Евпатории.

В январе текущего года у жителей Красноярского края появилась уникальная​ возможность дистанционно оформить ипотеку на жилье в Крыму. Это стало возможным благодаря соглашению между Красноярским краевым фондом жилищного строительства и Российским национальным коммерческим банком. Ранее Фонд в основном работал на территории края, но учитывая мобильность населения, которая возрастает с каждым днем,​ такая договоренность​ позволила компании выйти на новый уровень по проведению межрегиональных сделок и удовлетворить потребности потенциальных покупателей. При этом красноярцев не ограничивают одной территорией: помимо кредитования в Крыму, Фонд готов помочь приобрести жилье в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях.

Новая возможность привлекает внимание красноярцев. На сегодняшний день есть как заявки на ипотечное кредитование в Крыму, так и положительные решения на покупку жилья. Учитывая то, что сейчас начинается курортный сезон, повышается и спрос: люди задумываются о приобретении квартир и частных домов, у многих есть желание приехать на место и при возможности сразу произвести покупку. Если возможности выехать в республику нет, то Фонд поможет с оформлением ипотеки дистанционно. Сделка будет проведена в Красноярске. От желания и возможностей клиента будут определены дальнейшие действия – компания может сопроводить покупателя в Крым, где с положительным решением на ипотеку он сможет оформить документы на недвижимость.

«Всем жителям региона, желающим приобрести жилье на южном побережье, необходимо обратиться в Фонд, так как мы единственные кто предоставляет такие услуги. Стоит отметить, что компания прорабатывает рынок недвижимости в Республике Крым: есть договоренности, соглашения с застройщиками. С ними всегда есть возможность обсудить все условия, чтобы они встретили нашего клиента на месте и показали интересующие объекты, представили прайсы и возможные планировки – вся информация доступна по запросу», – отмечает начальник отдела ипотечного кредитования и продаж Анна Лепешонок.
В Фонде отмечают, что объекты, на которые выдается ипотека РНКБ, прошли экспертизу документации. Любой обратившийся красноярец может быть уверен, что представленные ему варианты недвижимости полностью удовлетворяют всем нормам и требованиям законодательства РФ.

Более подробную консультацию по вариантам ипотеки на дома и квартиры в Республике Крым жители края могут получить по телефону:​ 8(391)291-19-91. Также будущих клиентов ждут в офисе Краевого фонда жилищного строительства​ на ул. 78 Добровольческой бригады, д.​ 7, где помогут со сбором документов в банк и подберут варианты жилья.

По материалам Красноярского краевого фонда жилищного строительства


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