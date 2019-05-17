Шпиль у Речного вокзала в Красноярске могут снести

На крыше Речного вокзала начали ремонтировать шпиль — именно благодаря этой конусообразной архитектурной задумке здание сильно выделялось среди остальных построек.

Сейчас рабочие исследуют крышу Речного вокзала, они изучают материалы и целостность инженерных конструкций. Согласно документам, шпиль был построен в 1950-х годах прошлого века. По словам собственника, верхушку здания проще снести, а затем построить точно такую же, но новую.

Специальная комиссия должна принять ремонтные работы в Речном вокзале к концу этого года.

Напомним, пару лет назад собственник опасался, что шпиль здания может обрушиться. Эксперты обследовали объект и постановили — крыша вокзала не деформирована, а устойчивость шпиля подтверждена расчетами.

Красноярский речной вокзал был построен в 1952 году по проекту Александра Голубева. В 1958 году модель вокзала получила серебряную медаль и почетную грамоту на Всемирной выставке в Брюсселе.