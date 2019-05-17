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Шпиль у Речного вокзала в Красноярске могут снести

Главная Общество
Красноярск
10:55 17 Мая 2019
общество, красноярск, здание
Источник: 7 канал
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На крыше Речного вокзала начали ремонтировать шпиль — именно благодаря этой конусообразной архитектурной задумке здание сильно выделялось среди остальных построек.

Сейчас рабочие исследуют крышу Речного вокзала, они изучают материалы и целостность инженерных конструкций. Согласно документам, шпиль был построен в 1950-х годах прошлого века. По словам собственника, верхушку здания проще снести, а затем построить точно такую же, но новую. 

Специальная комиссия должна принять ремонтные работы в Речном вокзале к концу этого года. 

Напомним, пару лет назад собственник опасался, что шпиль здания может обрушиться. Эксперты обследовали объект и постановили —  крыша вокзала не деформирована, а устойчивость шпиля подтверждена расчетами. 

Красноярский речной вокзал был построен в 1952 году по проекту Александра Голубева. В 1958 году модель вокзала получила серебряную медаль и почетную грамоту на Всемирной выставке в Брюсселе. 


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