17 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Гагаринском парке на проспекте Свободный установят открытые бассейны

Главная Общество
Красноярск
10:34 17 Мая 2019
купальник, парк, благоустройство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Гагаринском парке на проспекте Свободный в Красноярске к новому летнему сезону установят открытые бассейны. Кроме того, строители обустроят в зоне отдыха скейт-парк, детскую площадку и фуд-корт.

Бассейнов в парке будет три. Один большой, глубиной 1,2 метра, сможет вместить одновременно до 300 человек Еще два бассейна обустроят специально для детей. Воду будут дезинфицировать и подогревать, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В зоне фуд-корта будут продавать шашлыки, сладкую вату и мороженое. На площадке для скейтбордеров и велосипедистов установят полутораметровую рампу для тренировки трюков.

«Этот парк – самая крупная в Железнодорожном районе зона отдыха и «точка притяжения» жителей. Очень хорошо, что и представители бизнеса, понимая это, предлагают идеи по расширению функционала парка и исключительно за спонсорские средства в кратчайшие сроки эти идеи реализовывают», - отметил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.


Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Расширен список ремонта дворов в Красноярске

Расширен список ремонта дворов в Красноярске

17 Мая 2019 г.
Городские власти смогут отремонтировать еще 23 двора
Новости Красноярска: В выходные в Красноярск придет почти жара

В выходные в Красноярск придет почти жара

17 Мая 2019 г.
В воскресенье воздух прогреется до +23
Новости Красноярска: На остров Татышев в Красноярске поедут шаттлы

На остров Татышев в Красноярске поедут шаттлы

17 Мая 2019 г.
В парке не хватает парковок
Новости Красноярска: В Красноярске перекрыта дорога до Солонцов

В Красноярске перекрыта дорога до Солонцов

17 Мая 2019 г.
Движение ограничено для устройства ливневки
Новости Красноярска: Зеленая дружина СГК продолжает озеленение Красноярска

Зеленая дружина СГК продолжает озеленение Красноярска

16 Мая 2019 г.
С 2015 года участники экологического движения высадили в Красноярске более 4 000 деревьев и кустарников и 13 000 цветов
Новости Красноярска: Проект СГК по использованию золошлаковых материалов оценили на федеральном уровне

Проект СГК по использованию золошлаковых материалов оценили на федеральном уровне

16 Мая 2019 г.
На сегодняшний день Сибирской генерирующей компанией реализовано два проекта по золошлаковым материалам
Новости компаний
16/05
В Красноярске воруют воду из пожарных гидрантов и водоразборных колонок
15/05
СГК ответит на вопросы по прямым расчетам за ресурсы
15/05
В СФУ пройдёт химический диктант
14/05
Спеццена на квартиры в новостройках ЖК «Новая панорама»
14/05
Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Иван Игнатьев об игре с «Енисеем» в родном Красноярске

Иван Игнатьев об игре с «Енисеем» в родном Красноярске

13 Мая 2019 г.
Нападающий из «Краснодара» забил гол на Центральном стадионе
Новости Красноярска: Красноярску не хватило 80 млрд рублей на Универсиаду

Красноярску не хватило 80 млрд рублей на Универсиаду

15 Мая 2019 г.
Депутаты рассмотрели корректировку краевого бюджета
Новости Красноярска: Эксперты нашли самую дорогую «однушку» в Красноярском крае

Эксперты нашли самую дорогую «однушку» в Красноярском крае

13 Мая 2019 г.
Квартиру можно купить за 3,86 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356