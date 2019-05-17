В Гагаринском парке на проспекте Свободный установят открытые бассейны

В Гагаринском парке на проспекте Свободный в Красноярске к новому летнему сезону установят открытые бассейны. Кроме того, строители обустроят в зоне отдыха скейт-парк, детскую площадку и фуд-корт.

Бассейнов в парке будет три. Один большой, глубиной 1,2 метра, сможет вместить одновременно до 300 человек Еще два бассейна обустроят специально для детей. Воду будут дезинфицировать и подогревать, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В зоне фуд-корта будут продавать шашлыки, сладкую вату и мороженое. На площадке для скейтбордеров и велосипедистов установят полутораметровую рампу для тренировки трюков.