Расширен список ремонта дворов в Красноярске

В Красноярске расширен список ремонта дворов на 2019 год. Городские власти в текущем сезоне смогут отремонтировать еще 23 территории благодаря экономии при проведении торгов. Таким образом, благоустроены будут 106 дворов вместо запланированных 83, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Адреса были взяты из списка, который ранее был утвержден комиссией по благоустройству. Жители оформляли заявки, делали проекты и получали баллы за активность, желание участвовать в благоустройстве и другие показатели необходимости проведения работ именно в их дворе», - пояснили в мэрии.

Подрядчики уже приступили к ремонту в Кировском, Советском и Свердловском районах города. В ближайшее время работы начнутся по остальным адресам.

Отметим, что дворы в краевом центре ремонтируют в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». Эта программа в Красноярске реализуется с 2017 года. За это время в городе благоустроены 373 дворов на общую сумму 601,6 млн рублей.