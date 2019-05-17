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В выходные в Красноярск придет почти жара

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Красноярск
09:39 17 Мая 2019
погода, лето, тепло, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики обещают красноярцам потепление на выходных. В пятницу, 17 мая, в городе еще будет прохладно: днем воздух прогреется до +9…+11°С. Ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8м/с, возможны порывы до 13м/с, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

В ночь на субботу, 18 мая, температура упадет до +2°С. Днем воздух прогреется до +15°С, осадки сохранятся.

В воскресенье, 19 мая, ночью термометры не опустятся ниже отметки +5°С, а в светлое время суток воздух прогреется до +23°С. В Красноярске ожидается переменная облачность, без осадков.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, начало следующей недели в Красноярске также будет жарким.


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