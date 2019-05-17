На остров Татышев в Красноярске поедут шаттлы

Городские власти намерены пустить на остров Татышев в Красноярске шаттлы. Таким образом в мэрии рассчитывают решить проблему с нехваткой парковочных мест в парке. Пока администрация прорабатывает вопрос организации движения шаттлов по маршруту ТРЦ «Планета» - остров Татышев – гипермаркет «Окей», сообщил вице-мэр Красноярска Владислав Логинов. Автобусы на остров будут платными.

Кроме того, в администрации обещают увеличить количество парковочных мест в Татышев-парке. В восточной части острова со стороны Октябрьского моста будут обустроены 400 мест под автомобили. Подрядчик начнет строить стоянку в июне, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что проблема с парковками на острове Татышев - любимом месте отдыха горожан - в Красноярске обостряется в теплое время года.