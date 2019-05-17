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В Красноярске перекрыта дорога до Солонцов

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Красноярск
08:31 17 Мая 2019
дороги, красноярск, движение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Дорожники перекрыли на ремонт еще один участок проспекта Котельникова. Ночью в районе заправки «25 часов» закрыли полосы движения в направлении поселка Солонцы. Для автомобилей оставили две полосы дороги - по одной в каждом направлении.

На перекрытом участке подрядчик будут обустраивать ливневки и менять дорожное полотно. Работы планируют завершить в июле, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого управления автомобильных дорог.

Перекрытие проспекта Котельникова в районе торгового центра «Алпи», которое действует с марта, сохранится. Для автомобилистов организована временная объездная дорога. На этом участке дорожники строят подземный пешеходный переход.

Напомним, с прошлого года на дороге Красноярск – Солонцы ведется реконструкция.


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