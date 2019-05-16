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Зеленая дружина СГК продолжает озеленение Красноярска

Главная Общество
Красноярск
19:33 16 Мая 2019
общество, красноярск, сгк
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня возле Красноярского краевого онкологического диспенсера им. А.И. Крыжановского появились новые березы. Их высадили активисты общественной организации «Зеленая дружина СГК», дав старт весеннему этапу ежегодного Экомарафона.

В сквере, который разбит возле медучреждения, за несколько лет высадили почти 200 деревьев.

 «Пять лет назад на прилегающей к диспенсеру территории мы заложили Парк жизни для наших пациентов и их родственников, куда можно прийти, отдохнуть, полюбоваться прекрасным видом на Енисей. В дальнейшем планируем установить здесь скамейки, скульптуру, проложить дорожки. Огромное спасибо Сибирской генерирующей компании, которая ежегодно нас поддерживает, и всем другим, кто помогает с созданием рекреационной зоны», — отметил главный врач онкологического диспансера Андрей Модестов. 

Сегодня вместе с волонтерами «Зеленой дружины СГК» и медицинским персоналом в парке работали энергетики Красноярской ТЭЦ-1 СГК. Среди них были как опытные участники Экомарафонов, так и новички. Несколько человек — студенты Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики, которые проходят на станции практику. Благодаря подробному инструктажу, который провели организаторы, все действовали быстро и уверенно. А некоторые даже удивили тем, что, несмотря на молодость, навыками садоводства владеют очень хорошо. Практикант Семен Долгополов, например, который раньше жил в небольшом поселке, в свои 18 лет высадил уже много деревьев. 

«Участвовать в Экомарафонах для нас всегда радостно, а сегодня — вдвойне, потому что станция отмечает День рождения. 16 мая 76 лет назад была пущена первая турбина ТЭЦ-1, с которой началась большая энергетика Красноярского края. Хорошо, что у нас есть добрая традиция озеленять свой город, и сегодня открылся очередной весенний сезон», — рассказал директор Красноярской ТЭЦ-1 СГК Сергей Бородулин.

Сегодня же в Экомарафон включилась управляющая компания «ЖСК», активно поддерживающая инициативы озеленения города.

«Из года в год мы участвуем в экологических мероприятиях, это и высадка деревьев, и акции по сбору макулатуры, батареек. А Экомарафон давно получил прописку во дворах УК ЖСК, деревья не только оздоравливают, но и украшают наш любимый город, который очень нуждается в улучшении качества воздуха», — подчеркнула генеральный директор УК ЖСК Наталья Жавнова. 

В ближайшие недели «Зеленая дружина СГК» высадит деревья в разных районах города: вблизи жилых домов, школ, детских садов и больниц. Места для проведения акций уже определены. Дружинники должны быть уверены, что за деревьями будут как следует ухаживать, и они приживутся. Поливать саженцы — обязанность принимающих Экомарафон территорий.

«Зеленая дружина СГК» работает во всех городах присутствия холдинга. Добровольцы занимаются не только озеленением, но и раздельным сбором бытовых отходов, организуют сбор макулатуры, правильную утилизацию батареек и пластика.

С 2015 года участники экологического движения высадили в Красноярске более 4 000 деревьев и кустарников и 13 000 цветов, отправили на переработку в Челябинск 15 000 тонн использованных батареек и собрали вместе с горожанами 13, 5 тонн отслужившей свой срок бумаги, которая пошла на вторичную переработку. 

По материалам СГК

Фото: СГК


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