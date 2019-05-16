Зеленая дружина СГК продолжает озеленение Красноярска

Сегодня возле Красноярского краевого онкологического диспенсера им. А.И. Крыжановского появились новые березы. Их высадили активисты общественной организации «Зеленая дружина СГК», дав старт весеннему этапу ежегодного Экомарафона.

В сквере, который разбит возле медучреждения, за несколько лет высадили почти 200 деревьев.

«Пять лет назад на прилегающей к диспенсеру территории мы заложили Парк жизни для наших пациентов и их родственников, куда можно прийти, отдохнуть, полюбоваться прекрасным видом на Енисей. В дальнейшем планируем установить здесь скамейки, скульптуру, проложить дорожки. Огромное спасибо Сибирской генерирующей компании, которая ежегодно нас поддерживает, и всем другим, кто помогает с созданием рекреационной зоны», — отметил главный врач онкологического диспансера Андрей Модестов.

Сегодня вместе с волонтерами «Зеленой дружины СГК» и медицинским персоналом в парке работали энергетики Красноярской ТЭЦ-1 СГК. Среди них были как опытные участники Экомарафонов, так и новички. Несколько человек — студенты Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики, которые проходят на станции практику. Благодаря подробному инструктажу, который провели организаторы, все действовали быстро и уверенно. А некоторые даже удивили тем, что, несмотря на молодость, навыками садоводства владеют очень хорошо. Практикант Семен Долгополов, например, который раньше жил в небольшом поселке, в свои 18 лет высадил уже много деревьев.

«Участвовать в Экомарафонах для нас всегда радостно, а сегодня — вдвойне, потому что станция отмечает День рождения. 16 мая 76 лет назад была пущена первая турбина ТЭЦ-1, с которой началась большая энергетика Красноярского края. Хорошо, что у нас есть добрая традиция озеленять свой город, и сегодня открылся очередной весенний сезон», — рассказал директор Красноярской ТЭЦ-1 СГК Сергей Бородулин.

Сегодня же в Экомарафон включилась управляющая компания «ЖСК», активно поддерживающая инициативы озеленения города.

«Из года в год мы участвуем в экологических мероприятиях, это и высадка деревьев, и акции по сбору макулатуры, батареек. А Экомарафон давно получил прописку во дворах УК ЖСК, деревья не только оздоравливают, но и украшают наш любимый город, который очень нуждается в улучшении качества воздуха», — подчеркнула генеральный директор УК ЖСК Наталья Жавнова.

В ближайшие недели «Зеленая дружина СГК» высадит деревья в разных районах города: вблизи жилых домов, школ, детских садов и больниц. Места для проведения акций уже определены. Дружинники должны быть уверены, что за деревьями будут как следует ухаживать, и они приживутся. Поливать саженцы — обязанность принимающих Экомарафон территорий.

«Зеленая дружина СГК» работает во всех городах присутствия холдинга. Добровольцы занимаются не только озеленением, но и раздельным сбором бытовых отходов, организуют сбор макулатуры, правильную утилизацию батареек и пластика.

С 2015 года участники экологического движения высадили в Красноярске более 4 000 деревьев и кустарников и 13 000 цветов, отправили на переработку в Челябинск 15 000 тонн использованных батареек и собрали вместе с горожанами 13, 5 тонн отслужившей свой срок бумаги, которая пошла на вторичную переработку.

По материалам СГК

Фото: СГК