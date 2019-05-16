16 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Проект СГК по использованию золошлаковых материалов оценили на федеральном уровне

Главная Общество
Красноярск
19:31 16 Мая 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Представители проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» положительно оценили опыт Сибирской генерирующей компании по вовлечению золошлаковых отходов в хозяйственный оборот.

Напомним, Сибирская генерирующая компания первая в стране разработала технологию производства золошлаковых материалов, провела лабораторные исследования и экспертизы на содержание в них тяжелых металлов, нефтепродуктов, соответствие нормам радиационной безопасности, микробиологических, агрохимических показателей.

В итоге все тепловые станции СГК в Красноярском крае первыми в России получили положительные заключения государственной экологической экспертизы на документацию по изготовлению золошлаковых материалов (ЗШМ), подтверждающие безопасность материалов.

Согласно ГОСТу золошлаковые материалы определены, как грунт антропогенного образования. В настоящее время они применяется для восстановления нарушенных земель.

«По золошлаковым отходам вопрос очень важный. Он актуален не только для компании СГК, он актуален для любой станции, которая работает на угле. А в России таких очень много и то, что вы являетесь пионерами рекультивации это здорово. То, что вы переводите их в статус материалов очень важно и это требует определенной деятельности. Если отходы перевести в материалы, тогда это поле деятельности будет настолько широко: стройиндустрия, дорожное строительство, рекультивация земель. Мы могли бы совместно с вами этой деятельностью заняться, поскольку это актуально по всей России. Если наша помощь вам нужна, то мы готовы к этому подключиться», — рассказал Николай Карташов, руководитель проекта по мониторингу хода реализации федерального проекта «Чистый воздух».

Отметим, что проекты с привлечением ЗШМ позволят сократить издержки производства энергетиков и строителей, бюджетные расходы, решить проблему накопления золошлаковых отходов вблизи города и улучшить экологическую обстановку.

На сегодняшний день Сибирской генерирующей компанией реализовано два проекта по золошлаковым материалам: в Новокузнецке и в Красноярске. В нашем городе золошлаковые материалы применяются для восстановления нарушенных земель в Березовском районе.

По материалам СГК

Фото: СГК


На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Зеленая дружина СГК продолжает озеленение Красноярска

Зеленая дружина СГК продолжает озеленение Красноярска

16 Мая 2019 г.
С 2015 года участники экологического движения высадили в Красноярске более 4 000 деревьев и кустарников и 13 000 цветов
Новости Красноярска: В мэрии озвучили дату отключения отопления в Красноярске

В мэрии озвучили дату отключения отопления в Красноярске

16 Мая 2019 г.
Тепло в квартиры горожан перестанет поступать 20 мая
Новости Красноярска: В красноярских магазинах нашли масло с растительными жирами и микробами

В красноярских магазинах нашли масло с растительными жирами и микробами

16 Мая 2019 г.
Но и хороший продукт в торговый точках все-таки есть
Новости Красноярска: В Красноярском крае установят 25 новых камер фиксации нарушений ПДД

В Красноярском крае установят 25 новых камер фиксации нарушений ПДД

16 Мая 2019 г.
19 из них появятся в Красноярске
Новости Красноярска: На севере края впервые за три года увеличили стоимость проезда в автобусах

На севере края впервые за три года увеличили стоимость проезда в автобусах

16 Мая 2019 г.
Дороже станет ездить и в Железногорске
Новости Красноярска: Мэрия Красноярска выдала официальный отказ в строительстве храма на улице Баумана

Мэрия Красноярска выдала официальный отказ в строительстве храма на улице Баумана

16 Мая 2019 г.
Соответствующее постановление подписано главой города
Новости компаний
16/05
В Красноярске воруют воду из пожарных гидрантов и водоразборных колонок
15/05
СГК ответит на вопросы по прямым расчетам за ресурсы
15/05
В СФУ пройдёт химический диктант
14/05
Спеццена на квартиры в новостройках ЖК «Новая панорама»
14/05
Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Иван Игнатьев об игре с «Енисеем» в родном Красноярске

Иван Игнатьев об игре с «Енисеем» в родном Красноярске

13 Мая 2019 г.
Нападающий из «Краснодара» забил гол на Центральном стадионе
Новости Красноярска: Автобусы Универсиады-2019 выходят работать на дороги Красноярска и края

Автобусы Универсиады-2019 выходят работать на дороги Красноярска и края

13 Мая 2019 г.
Публикуем список маршрутов
Новости Красноярска: На правом берегу красноярцы устроили массовые разборки со стрельбой

На правом берегу красноярцы устроили массовые разборки со стрельбой

14 Мая 2019 г.
Возбуждено уголовно дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356