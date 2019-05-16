Проект СГК по использованию золошлаковых материалов оценили на федеральном уровне

Представители проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» положительно оценили опыт Сибирской генерирующей компании по вовлечению золошлаковых отходов в хозяйственный оборот.

Напомним, Сибирская генерирующая компания первая в стране разработала технологию производства золошлаковых материалов, провела лабораторные исследования и экспертизы на содержание в них тяжелых металлов, нефтепродуктов, соответствие нормам радиационной безопасности, микробиологических, агрохимических показателей.

В итоге все тепловые станции СГК в Красноярском крае первыми в России получили положительные заключения государственной экологической экспертизы на документацию по изготовлению золошлаковых материалов (ЗШМ), подтверждающие безопасность материалов.

Согласно ГОСТу золошлаковые материалы определены, как грунт антропогенного образования. В настоящее время они применяется для восстановления нарушенных земель.

«По золошлаковым отходам вопрос очень важный. Он актуален не только для компании СГК, он актуален для любой станции, которая работает на угле. А в России таких очень много и то, что вы являетесь пионерами рекультивации это здорово. То, что вы переводите их в статус материалов очень важно и это требует определенной деятельности. Если отходы перевести в материалы, тогда это поле деятельности будет настолько широко: стройиндустрия, дорожное строительство, рекультивация земель. Мы могли бы совместно с вами этой деятельностью заняться, поскольку это актуально по всей России. Если наша помощь вам нужна, то мы готовы к этому подключиться», — рассказал Николай Карташов, руководитель проекта по мониторингу хода реализации федерального проекта «Чистый воздух».

Отметим, что проекты с привлечением ЗШМ позволят сократить издержки производства энергетиков и строителей, бюджетные расходы, решить проблему накопления золошлаковых отходов вблизи города и улучшить экологическую обстановку.

На сегодняшний день Сибирской генерирующей компанией реализовано два проекта по золошлаковым материалам: в Новокузнецке и в Красноярске. В нашем городе золошлаковые материалы применяются для восстановления нарушенных земель в Березовском районе.

По материалам СГК

Фото: СГК