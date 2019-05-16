В мэрии озвучили дату отключения отопления в Красноярске

В мэрии Красноярска назвали дату отключения отопления. Тепло в дома горожан предварительно перестанет поступать 20 мая, сообщил первый заместитель мэра Владислав Логинов.

Уже в это воскресенье в краевом центре установится теплая погода — столбики термометров поднимутся до +19...+22 градусов. С 20 числа красноярские ТЭЦ будут работать не в полную мощность, а затем энергетики и вовсе отключат подачу тепла.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Красноярске завершили в конце мая. По закону прекратить подачу тепла коммунальщики могут только в том случае, если среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов и выше в течение пяти суток.