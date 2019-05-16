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В Красноярске воруют воду из пожарных гидрантов и водоразборных колонок

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Красноярск
14:46 16 Мая 2019
вода, кража, компания
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Сотрудники службы экономической безопасности компании «КрасКом» зафиксировали на этой неделе несколько фактов хищения частными водовозами холодной воды из городской системы питьевого водоснабжения и пожаротушения.

В районные отделения полиции МВД России «Красноярское» и Государственный пожарный надзор МЧС России по Красноярскому краю направлены обращения для привлечения водителей автоцистерн к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, которые запрещают использовать пожарные гидранты и другие первичные средства пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара. О случившемся также проинформированы главы администраций и прокуроры Ленинского и Центрального районов.  

— Воровство воды из пожарных гидрантов наносит не только экономический ущерб предприятию, — рассказывает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. —  Вредят такие горе-предприниматели и пожарной безопасности жилых домов красноярцев, особенно в частном секторе, где плотная деревянная застройка. Пожарные гидранты предназначены для использования исключительно в чрезвычайных ситуациях, допускаются к ним только специалисты обслуживающей организации и МЧС. Любое стороннее вмешательство ведет к поломке устройства.  Из-за чего в случае возгорания, пожарные не могут быстро набрать воды и теряют драгоценное время необходимое для тушения огня. Другим негативным последствием такого несанкционированного подключения к трубам питьевого водоснабжения является эпидемиологический риск заражения воды. Неизвестно проверяют ли эти водовозки, в каких условиях хранятся шланги и другие приспособления для наполнения емкостей, и какую заразу они могли занести в нашу воду, доставляя её на продажу горожанам. Поэтому мы также обратимся в региональное Управление Роспотребнадзора с просьбой проверить санитарное состояние этих частных водовозок.

Стоит отметить, что и набор воды в многокубовые бочки из водоразборной колонки также грозит поломкой оборудования. Одновременно из этого уличного устройства можно набирать более 15-20 литров воды, иначе велика вероятность его выхода из строя.

Для удобства частных водовозов «КрасКом» определил водопроводные насосные станции, из водоразборных устройств которых допускается забор воды на договорной основе.  Для заключения договора на отпуск воды из водоразборных устройств для хозяйственных нужд необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов ул. Республики, 37. Единый многоканальный телефон колл-центра: 2579-555. Заключив такой договор с компанией «КрасКом», перевозчики могут легально приобретать воду, не опасаясь неминуемой административной ответственности.

В Красноярске воруют воду из пожарных гидрантов и водоразборных колонок

«КрасКом» обращается к красноярцам с просьбой сообщать о фактах несанкционированного забора воды из пожарных гидрантов и водоразборных колонок по телефону Центральной диспетчерской службы: 211-39-63.

Фото: пресс-служба «КрасКом»
По материалам пресс-службы «КрасКом»

В статье упоминаются:
Организации: ООО «КрасКом»

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