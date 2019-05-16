В красноярских магазинах нашли масло с растительными жирами и микробами

Эксперты красноярского ЦСМ проверили сливочное масло, которое продается в местных магазинах. Не все образцы признаны качественными и безопасными, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на результаты исследований.

Всего в проверке участвовали 10 образцов сливочного масла жирностью 72,5%. Все брикеты были изготовлены в Красноярском крае или соседних регионах.

Так, масло сливочное «Крестьянское» торговой марки «Красмол» не прошло контроль качества. В образцах нашли завышенное число микробов — плесневых грибов, дрожжей и бактерий группы кишечных палочек. У экспертов были замечания по маркировке.

Другие образцы — масло «Село родное» и «Простоквашино» — также содержат вредные бактерии.

Продукт от торговой марки «Таежный исток» («Крестьянское») не соответствует нормам по микробиологическим показателям, а также имеет заниженную долю жира и завышенную долю влаги.

Растительные жиры и другие нарушения нашли в образцах от торговых марок «Простой выбор», «Эридан» и «ВБД» («Веселый молочник»).

«Сливочное масло в последнее время прочно удерживает лидерство в списках самых фальсифицируемых пищевых продуктов. Оно обладает высокой жирностью и при замене даже небольшого количества молочного жира на растительный, производитель существенно экономит. Это является не только нарушением технического регламента и нормативных документов, но и умышленным обманом потребителя», — сказала ведущий специалист ЦСМ Надежда Воронкина.

Но хорошее масло в Красноярске все же есть, уверены эксперты. Три образца из 10 полностью соответствуют требованиям. Это продукция торговых марок: «Алтайская Буренка», «Сливочное утро» и «Омский знак качества».

Фото: ЦСМ