16 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярских магазинах нашли масло с растительными жирами и микробами

Главная Общество
Красноярск
14:04 16 Мая 2019
общество, красноярск, продукты, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Эксперты красноярского ЦСМ проверили сливочное масло, которое продается в местных магазинах. Не все образцы признаны качественными и безопасными, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на результаты исследований. 

Всего в проверке участвовали 10 образцов сливочного масла жирностью 72,5%. Все брикеты были изготовлены в Красноярском крае или соседних регионах. 

Так, масло сливочное «Крестьянское» торговой марки «Красмол» не прошло контроль качества. В образцах нашли завышенное число микробов — плесневых грибов, дрожжей и бактерий группы кишечных палочек. У экспертов были замечания по маркировке. 

Другие образцы — масло «Село родное» и «Простоквашино» — также содержат вредные бактерии. 

Продукт от торговой марки «Таежный исток» («Крестьянское») не соответствует нормам по микробиологическим показателям, а также имеет заниженную долю жира и завышенную долю влаги. 

Растительные жиры и другие нарушения нашли в образцах от торговых марок «Простой выбор», «Эридан» и «ВБД» («Веселый молочник»). 

«Сливочное масло в последнее время прочно удерживает лидерство в списках самых фальсифицируемых пищевых продуктов. Оно обладает высокой жирностью и при замене даже небольшого количества молочного жира на растительный, производитель существенно экономит. Это является не только нарушением технического регламента и нормативных документов, но и умышленным обманом потребителя», — сказала ведущий специалист ЦСМ Надежда Воронкина.

Но хорошее масло в Красноярске все же есть, уверены эксперты. Три образца из 10 полностью соответствуют требованиям. Это продукция торговых марок: «Алтайская Буренка», «Сливочное утро» и «Омский знак качества». 

Фото: ЦСМ


На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В мэрии озвучили дату отключения отопления в Красноярске

В мэрии озвучили дату отключения отопления в Красноярске

16 Мая 2019 г.
Тепло в квартиры горожан перестанет поступать 20 мая
Новости Красноярска: В Красноярском крае установят 25 новых камер фиксации нарушений ПДД

В Красноярском крае установят 25 новых камер фиксации нарушений ПДД

16 Мая 2019 г.
19 из них появятся в Красноярске
Новости Красноярска: На севере края впервые за три года увеличили стоимость проезда в автобусах

На севере края впервые за три года увеличили стоимость проезда в автобусах

16 Мая 2019 г.
Дороже станет ездить и в Железногорске
Новости Красноярска: Мэрия Красноярска выдала официальный отказ в строительстве храма на улице Баумана

Мэрия Красноярска выдала официальный отказ в строительстве храма на улице Баумана

16 Мая 2019 г.
Соответствующее постановление подписано главой города
Новости Красноярска: В Красноярске открыта онлайн запись в новые школы в Нанжуль-Солнечном и Покровском

В Красноярске открыта онлайн запись в новые школы в Нанжуль-Солнечном и Покровском

16 Мая 2019 г.
Предварительная запись не доступна родителям первоклассников и выпускников
Новости Красноярска: Заместители мэра Красноярска отчитались о доходах за 2018 год

Заместители мэра Красноярска отчитались о доходах за 2018 год

15 Мая 2019 г.
Информация появилась на сайте городской администрации
Новости компаний
16/05
В Красноярске воруют воду из пожарных гидрантов и водоразборных колонок
15/05
СГК ответит на вопросы по прямым расчетам за ресурсы
15/05
В СФУ пройдёт химический диктант
14/05
Спеццена на квартиры в новостройках ЖК «Новая панорама»
14/05
Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» поборется за право остаться в РПЛ

Футбольный «Енисей» поборется за право остаться в РПЛ

11 Мая 2019 г.
Сегодня красноярцы сыграют дома с «Краснодаром»
Новости Красноярска: Отопление в Красноярске не отключат еще две недели

Отопление в Красноярске не отключат еще две недели

14 Мая 2019 г.
В этом году последний месяц весны выдался слишком холодным
Новости Красноярска: Эксперты нашли самую дорогую «однушку» в Красноярском крае

Эксперты нашли самую дорогую «однушку» в Красноярском крае

13 Мая 2019 г.
Квартиру можно купить за 3,86 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356