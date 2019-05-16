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В Красноярском крае установят 25 новых камер фиксации нарушений ПДД

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Красноярск
10:56 16 Мая 2019
общество, красноярск, камеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На дорогах Красноярска и городов края в ближайшее время появится 25 новых камер фиксации нарушений ПДД. В краевом управлении автомобильных дорог сообщили, что 19 приборов установят в Красноярске, по одной комплексу оборудуют в Норильске, Ачинске, Канске, Минусинске, Сосновоборске, а также на трассе Красноярск – Енисейск.

«До 30 июня пройдет тестирование работоспособности новых комплексов. Нам нужно убедиться в том, что приборы соответствуют установленным стандартам и техтребованиям. При выполнении всех условий рубеж контроля вводится в эксплуатацию», — сообщил заместитель руководителя по информационным технологиям КГКУ «КрУДор» Михаил Буйлов.

Штрафы с новых камер начнут приходить автомобилистам с июля, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что сейчас в Красноярске работает 36 стационарных комплексов фиксации нарушений. 


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