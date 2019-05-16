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На севере края впервые за три года увеличили стоимость проезда в автобусах

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Красноярск
10:28 16 Мая 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевом правительстве приняли решение максимально поднять стоимость проезда в автобусах Железногорска, Норильска и северных территорий региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

В министерство транспорта обратились перевозчики. Они потребовали пересмотреть действующие тарифы. По их словам, последний раз стоимость повышали три года назад, однако за это время значительно увеличились расходы на обслуживание транспорта. 

Так, в Железногорске за одну поездку в автобусах теперь необходимо заплатить 26 рублей. В Норильске стоимость подняли до 30 рублей, а на маршрутах Норильск-Кайеркан, Норильск-Талнах – до 44 рублей. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за исключением Дудинки и Норильска) тарифы увеличили до 24 рублей. Жители смогут сэкономить один рубль, расплачиваясь за проезд транспортными картами. 

«Изменения цен обусловлены удорожанием ГСМ, увеличением расходов на ремонт и эксплуатацию транспортных средств, повышением ставки НДС, приобретением контрольно-кассовой техники, затратами на обслуживание системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, расходами на оплату труда и страховыми взносами», — пояснили в правительстве. 

 

Отметим, что постановление вступит в силу 26 мая. 


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