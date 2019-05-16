Мэрия Красноярска выдала официальный отказ в строительстве храма на улице Баумана

Глава Красноярска Сергей Еремин подписал постановление, касающееся строительства религиозных объектов в краевом центре. В документе обозначен официальный отказ в предоставлении Епархии разрешения на использование земельного участка в границах ул. Баумана и пр. Свободный. Священнослужители планировали возвести на территории сквера храм.

Напомним, на общественных слушаниях большинство жителей района не захотели, чтобы ради церкви вырубали зеленые насаждения. В мэрии предложили священнослужителям рассмотреть другой участок поблизости – в районе парка «Троя».

Также в постановлении мэра утверждена корректировка месторасположения Богородице-Рождественского кафедрального собора, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Епархии разрешили расширить границы строительного участка на Стрелке.

Кроме того, мэрия согласовала использование под храм участка в новом районе «Слобода Весны».

Фото: Красноярская епархия