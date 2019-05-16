16 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске открыта онлайн запись в новые школы в Нанжуль-Солнечном и Покровском

Главная Общество
Красноярск
08:51 16 Мая 2019
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске стартовала онлайн запись в две новые школы в микрорайонах Нанжуль-Солнечный (школа №156) и Покровский (школа №155). Образовательные учреждения откроют свои двери для учеников 1 сентября.

У каждой из школ есть собственный сайт, на котором родители могут оставить заявку для зачисления. В управлении образования администрации Красноярска предупредили, что предварительная запись не доступна родителям первоклассников и выпускников 9 и 11 классов. 

«Каждой семье дополнительно сообщат, в какое время нужно будет подойти в школу, написать заявление и предоставить необходимый пакет документов. Перечень стандартный — паспорт одного из родителей или законного представителя, медицинская карта, свидетельство о рождении ребенка и его регистрация по микроучастку образовательного учреждения», — сообщили в пресс-службе мэрии.

По предварительным данным, в новые школы уже записались более тысячи детей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Каждая школа рассчитана на 1280 мест. 

Кроме того, в новых образовательных учреждениях идет набор учителей. Соискателям предлагают отправить резюме. 


На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В мэрии озвучили дату отключения отопления в Красноярске

В мэрии озвучили дату отключения отопления в Красноярске

16 Мая 2019 г.
Тепло в квартиры горожан перестанет поступать 20 мая
Новости Красноярска: В красноярских магазинах нашли масло с растительными жирами и микробами

В красноярских магазинах нашли масло с растительными жирами и микробами

16 Мая 2019 г.
Но и хороший продукт в торговый точках все-таки есть
Новости Красноярска: В Красноярском крае установят 25 новых камер фиксации нарушений ПДД

В Красноярском крае установят 25 новых камер фиксации нарушений ПДД

16 Мая 2019 г.
19 из них появятся в Красноярске
Новости Красноярска: На севере края впервые за три года увеличили стоимость проезда в автобусах

На севере края впервые за три года увеличили стоимость проезда в автобусах

16 Мая 2019 г.
Дороже станет ездить и в Железногорске
Новости Красноярска: Мэрия Красноярска выдала официальный отказ в строительстве храма на улице Баумана

Мэрия Красноярска выдала официальный отказ в строительстве храма на улице Баумана

16 Мая 2019 г.
Соответствующее постановление подписано главой города
Новости Красноярска: Заместители мэра Красноярска отчитались о доходах за 2018 год

Заместители мэра Красноярска отчитались о доходах за 2018 год

15 Мая 2019 г.
Информация появилась на сайте городской администрации
Новости компаний
16/05
В Красноярске воруют воду из пожарных гидрантов и водоразборных колонок
15/05
СГК ответит на вопросы по прямым расчетам за ресурсы
15/05
В СФУ пройдёт химический диктант
14/05
Спеццена на квартиры в новостройках ЖК «Новая панорама»
14/05
Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Отопление в Красноярске не отключат еще две недели

Отопление в Красноярске не отключат еще две недели

14 Мая 2019 г.
В этом году последний месяц весны выдался слишком холодным
Новости Красноярска: Красноярску не хватило 80 млрд рублей на Универсиаду

Красноярску не хватило 80 млрд рублей на Универсиаду

15 Мая 2019 г.
Депутаты рассмотрели корректировку краевого бюджета
Новости Красноярска: Автобусы Универсиады-2019 выходят работать на дороги Красноярска и края

Автобусы Универсиады-2019 выходят работать на дороги Красноярска и края

13 Мая 2019 г.
Публикуем список маршрутов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356