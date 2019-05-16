В Красноярске открыта онлайн запись в новые школы в Нанжуль-Солнечном и Покровском

В Красноярске стартовала онлайн запись в две новые школы в микрорайонах Нанжуль-Солнечный (школа №156) и Покровский (школа №155). Образовательные учреждения откроют свои двери для учеников 1 сентября.

У каждой из школ есть собственный сайт, на котором родители могут оставить заявку для зачисления. В управлении образования администрации Красноярска предупредили, что предварительная запись не доступна родителям первоклассников и выпускников 9 и 11 классов.

«Каждой семье дополнительно сообщат, в какое время нужно будет подойти в школу, написать заявление и предоставить необходимый пакет документов. Перечень стандартный — паспорт одного из родителей или законного представителя, медицинская карта, свидетельство о рождении ребенка и его регистрация по микроучастку образовательного учреждения», — сообщили в пресс-службе мэрии.

По предварительным данным, в новые школы уже записались более тысячи детей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Каждая школа рассчитана на 1280 мест.

Кроме того, в новых образовательных учреждениях идет набор учителей. Соискателям предлагают отправить резюме.