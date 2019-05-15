СГК ответит на вопросы по прямым расчетам за ресурсы

Сибирская генерирующая компания проводит встречи с председателями многоквартирных домов по вопросам оплаты коммунальных ресурсов и услуг — отопления, горячей и холодной воды, водоотведения — напрямую поставщикам.

Участники обсуждения «из первых рук» могут получить разъяснения по всем нюансам заключения прямых договоров, порядка расчетов или передачи показаний. Специалисты компании подробно освещают юридические аспекты перехода на прямую оплату ресурсов и услуг поставщикам, ключевые изменения, которые произойдут при заключении таких договоров.

Первая встреча с управдомами прошла 14 мая в Кировском районе. За полтора часа участники получили исчерпывающие комментарии по обозначенным темам, высказали предложения по улучшению работы компании в части оплаты коммунальных услуг и ресурсов. Например, специалисты компании подробно рассказали об отличиях в работе по взысканию долгов, когда жители платят за тепло через жилищников и напрямую ресурсникам. А также отметили, в какие месяцы жителям удобнее менять способ платы за ресурсы.

Руководитель администрации Кировского района в Красноярске Елена Ланина отметила положительный опыт проведения таких встреч и выразила дальнейшую поддержку в организации таких мероприятий:

«Мы активно поддерживаем такие инициативы жителей, оказываем максимальное содействие в повышении уровня правовой грамотности жителей района с учетом изменений законодательства».

Специалисты СГК готовы провести аналогичные мероприятия с председателями многоквартирных домов в любых районах Красноярска. Для организации такой встречи инициатору необходимо обратиться в Красноярский филиал Сибирской теплосбытовой компании (входит в группу СГК) по телефонам 257-95-46 и 257-95-10.

«Сейчас мы ведем активную работу по переводу многоквартирных домов на прямую оплату коммунальных услуг и ресурсов. Естественно, у красноярцев возникает масса вопросов: как это организовать, как платить, как передавать показания, куда жаловаться на холодные батареи. Мы готовы к любому диалогу, готовы приходить на встречи и подробно объяснять тонкости при прямых расчетах за ресурсы», — рассказал директор Красноярского филиала Сибирской теплосбытовой компании Константин Бородин.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании