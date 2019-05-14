Для красноярцев проведут вечер объятий

Завтра, 15 мая, в Международный день семьи для красноярцев проведут праздничный флешмоб «Семья начинается с объятий». Мероприятие начнется в 18:30 на площади Мира.

Принять участие в необычном флешмобе смогут все желающие: молодые пары, многодетные семьи и пожилые красноярцы. На площади перед БКЗ горожане продемонстрируют доброту и понимание — они обнимутся и сделают позитивные фотографии друг с другом.

Акцию организовал федеральный партийный проект «Крепкая семья» при поддержке краевого Заксобрания, Центра развития семейных форм воспитания и регионального отделения партии «Единая Россия».

«15 мая — международный день семьи. Эта дата открывает целую серию детских и семейных праздников. Мы решили провести яркую и интересную акцию, которая бы привлекла внимание к семейным ценностям, помогла людям на время отдохнуть от хлопот и вспомнить о важных вещах. Мы устроим вечер объятий в Красноярске. На первый взгляд кажется, что такая форма взаимодействия очень простая. Но объятия — важный элемент взаимоотношений. Завтра в 19:00 по команде всем присутствующим нужно будет обняться и показать тем самым свою готовность развивать добрые отношения в обществе. Я обязательно пойду на это мероприятие. Уверен, что там будет много людей, с которыми я смогу обняться, по-дружески и тепло», — сказал первый заместитель председателя краевого Заксобрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Сергей Попов.

В рамках акции предусмотрены образовательная и развлекательная программы. На площадке проекта красноярцы смогут получить бесплатные консультации семейных и детских психологов, юристов, а также полезную литературу по вопросам развития и воспитания детей.

По словам регионального координатора партийного проекта «Крепкая семья», директора краевого Центра развития семейных форм воспитания Ольги Абросимовой, такой флешмоб проводится в Красноярске впервые.

«Это действительно знаковое событие для нас. С 2002 года Центр проводил разные мероприятия по всему Красноярскому краю. Но флешмоб такого формата проходит впервые. Акция очень своеобразная, но в ней заложен глубокий смысл. Красноярцы смогут получить различные консультации на площадках, в том числе о мерах поддержки семей в нашем регионе. Каждый сможет сфотографироваться и увидеть себя в социальных сетях. Мы создали все условия, чтобы поднять горожанам настроение и еще раз напомнить красноярцам, что счастье можно обрести в семье», — прокомментировала Ольга Абросимова.

На память об акции все участники получат сувениры и возможность сделать красочные фото с большой ростовой куклой-сердцем – символом крепкой семьи.

По материалам регионального отделения партии «Единая Россия»