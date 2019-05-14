Суд продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову

Железнодорожный суд Красноярска сегодня, 14 мая, продлил до 5 июля домашний арест Антона Натарова, который является советником губернатора Красноярского края. Высшая инстанция удовлетворила ходатайство следователей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на федеральные СМИ.

Напомним, по версии правоохранителей, Антон Натаров входил в состав преступной группы, которая разработала схему по хищению бюджетных средств. Организатором банды является бухгалтер краевого отделения ЛДПР Денис Бундюк. Новосибирский суд отправил его в СИЗО на два месяца. В числе подозреваемых также представители красноярских СМИ.



Уголовное дело насчитывает два эпизода. Первый связан с невыполнением информационных и рекламных услуг за бюджетные деньги, а второй — с хищениями при поставках угля в город Игарка на севере Красноярского края. Незаконная деятельность по выводу средств проводилась в период с февраля по март 2018 года через подставных лиц. Общая сумма причиненного ущерба составила не менее 4 млн рублей.