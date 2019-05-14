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Названы даты последних звонков в школах Красноярского края

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Красноярск
12:18 14 Мая 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Последние звонки в школах Красноярского края прозвучат с 17 по 27 мая. Такое распоряжение опубликовало региональное министерство образования. 

В краевом центре большинство учреждений проведут церемонии 24 мая. Начало звонков — в 10:00, однако некоторые школы решили организовать праздник в 18:00. 

Окончание учебы в этом году отметят 9,5 тысяч девятиклассников и пять тысяч одиннадцатиклассников из 113 школ Красноярска. Рекордное количество выпускников в школе №150 — 146 человек. В 29 школах края из старших классов выпускается всего один человек, но праздник для таких ребят тоже будет проведен, заверили в министерстве. 

«Традиционно во время мероприятий возле каждой школы и в местах скопления людей (парках, скверах) будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. В дни проведения последних звонков охрану правопорядка усилят», — рассказали в ведомстве. 

Напомним, после последних звонков выпускники будут сдавать экзамены. Первые начнутся уже 27 мая — красноярцы напишут ЕГЭ по литературе и географии. 

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