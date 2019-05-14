14 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

РУСАЛ и бизнес-школа СКОЛКОВО создают первый в России центр экспертизы в области бизнес-этики

Главная Общество
Красноярск
11:29 14 Мая 2019
предприятие, наука, центр, проект
версия для печати Ico_print

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и Московская школа управления СКОЛКОВО запускают масштабный партнерский проект в области развития бизнес-образования и бизнес-этики в России.

Ведущая российская бизнес-школа и крупнейшая промышленная компания объединили усилия для формирования системы обучения c возможностью использовать практические знания компаний, работающих на международных рынках и обладающих опытом применения лучших практик и управленческих подходов.

Долгосрочная программа партнерства и сотрудничества предусматривает создание на базе Московской школы управления СКОЛКОВО центра экспертизы по программам бизнес-образования в сфере управления и бизнес-этики, а также поддержку исследований в области устойчивого развития на примерах лучших мировых практик. Направление по деловой этике в Московской школе управления СКОЛКОВО возглавит основатель многих образовательных инициатив профессор бизнес-практики Том Роулинс, имеющий большой опыт работы с российским рынком.

 Евгений Никитин, генеральный директор РУСАЛа:

«Уровень применения знаний в таких направлениях как «Бизнес-этика», «Стратегическое лидерство», «Устойчивое развитие», «Развитие человеческого капитала» в российской деловой среде, к сожалению, пока не вполне соответствует реальным современным запросам со стороны бизнеса. Практический международный опыт РУСАЛа и мощная образовательная и исследовательская база СКОЛКОВО объединяют свои усилия, чтобы восполнить этот пробел, а также заложить фундамент российской школы и экспертизы в сфере бизнес-этики с учетом лучших практик и актуальных международных стандартов».

 Марат Атнашев, ректор Московской школы управления СКОЛКОВО:

«В бизнес-школе СКОЛКОВО мы считаем, что партнерство, основанное на общих ценностях, – важнейшая составляющая успешного проекта. Уверен, что стратегическое партнерство с компанией РУСАЛ позволит развить новые направления в бизнес-образовании, управлении и создать центр экспертизы по вопросам бизнес-этики в Московской школе управления СКОЛКОВО. Нам очень интересен опыт РУСАЛа как одной из крупнейших российских компаний, успешно работающей на глобальных рынках, а также постоянно внедряющей новые практики менеджмента».

Для достижения поставленных целей РУСАЛ и бизнес-школа СКОЛКОВО планируют разработать и провести целый комплекс совместных мероприятий для исследования текущего уровня развития российской бизнес-среды, привлечения международного экспертного сообщества для интеграции лучших практик в российские образовательные проекты и программы в сфере управления и бизнес-этики.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Путешественник из Красноярска на плоту доберется до арктического побережья

Путешественник из Красноярска на плоту доберется до арктического побережья

14 Мая 2019 г.
Плавсредство может выдержать до 15 тонн
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС работает в режиме навигации

Богучанская ГЭС работает в режиме навигации

14 Мая 2019 г.
Навигация на Ангаре проходит с середины мая до середины октября
Новости Красноярска: Отопление в Красноярске не отключат еще две недели

Отопление в Красноярске не отключат еще две недели

14 Мая 2019 г.
В этом году последний месяц весны выдался слишком холодным
Новости Красноярска: Костюмы с церемоний Универсиады передали творческим коллективам Красноярска

Костюмы с церемоний Универсиады передали творческим коллективам Красноярска

14 Мая 2019 г.
Артисты получили более тысячи костюмов
Новости Красноярска: 11 лет колонии может получить депутат Аркадий Волков за «Машину добрых дел»

11 лет колонии может получить депутат Аркадий Волков за «Машину добрых дел»

13 Мая 2019 г.
Такой срок потребовал прокурор
Новости Красноярска: Автобусы Универсиады-2019 выходят работать на дороги Красноярска и края

Автобусы Универсиады-2019 выходят работать на дороги Красноярска и края

13 Мая 2019 г.
Публикуем список маршрутов
Новости компаний
14/05
Спеццена на квартиры в новостройках ЖК «Новая панорама»
14/05
Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов
07/05
Компания En+Group в 2018 году направила более 16 млн рублей на охрану труда сотрудников и промышленную безопасность Красноярской ГЭС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» поборется за право остаться в РПЛ

Футбольный «Енисей» поборется за право остаться в РПЛ

11 Мая 2019 г.
Сегодня красноярцы сыграют дома с «Краснодаром»
Новости Красноярска: «Бессмертный полк» объединил красноярцев

«Бессмертный полк» объединил красноярцев

9 Мая 2019 г.
В шествии в Красноярске приняло участие 45 тыс. человек
Новости Красноярска: Красноярское отделение Сбербанка возглавил новый руководитель

Красноярское отделение Сбербанка возглавил новый руководитель

13 Мая 2019 г.
Дмитрий Солнцев уже приступил к обязанностям
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356