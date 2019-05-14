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Богучанская ГЭС работает в режиме навигации

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Красноярск
11:05 14 Мая 2019
энергетика, гэс, электростанция, река, работа
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Межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС на очередном заседании установила для Богучанской ГЭС режим работы, гарантирующий поддержание с 15 мая судоходных уровней в нижнем течении Ангары. В период с 3 по 9 мая Богучанская ГЭС поддерживала сбросные расходы в объеме 2200-2400 кубометров в секунду, что позволило накопить гидроресурсы в канун начала навигации. С 10 по 30 мая расходы увеличены до 2600-2900 кубометров в секунду – такой объем расходов гарантирует выполнение требований «Енисейречтранса» и позволяет увеличить выработку электроэнергии.

«Агентство морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) приняло решение о начале навигации в нижнем течении Ангары с 15 мая. Фактический боковой приток на Богучанском водохранилище и всем Ангарском каскаде в апреле был близок к норме, прогноз на май – около нормы и даже чуть выше нее. Сочетание этих факторов позволяет рассчитывать на то, что Богучанская ГЭС выполнит все навигационные требования и в июне заполнит водохранилище до отметки 207,5 м над уровнем Балтийского моря», - отметил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Навигация на Ангаре проходит с середины мая до середины октября. В течение навигации 2018 года Богучанская ГЭС выполняла все предписания Енисейского бассейнового водного управления и обеспечила бесперебойные перевозки грузов по всем направлениям. На протяжении всего особого периода расходы осуществляются только через гидроагрегаты, водосбросы станции не открывались. Предварительный прогноз гидрологической обстановки на озере Байкал и реке Ангара в мае 2019 года благоприятный: температура воздуха на 1-2 градуса выше нормы, количество осадков – больше нормы, уровень основных притоков Байкала (реки Селенга и Верхня Ангара) – выше нормы на 0,2-0,4 м.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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