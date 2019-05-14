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Путешественник из Красноярска на плоту доберется до арктического побережья

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Красноярск
11:25 14 Мая 2019
красноярск, общество
Источник: Енисей
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Путешественник из Красноярска Игорь Чапалов запланировал экстремальный тур до Дудинки. Добраться до Крайнего Севера мужчина собирается на надувном плоту. Плавсредство оборудовано всем необходимым — оно способно выдержать вес до 15 тонн. 

«В каждом баллоне есть четыре независимых отсека воздуха, они самостоятельные. Даже если пробьется какой-нибудь отсек, он всегда будет находится на плаву. У нас три баллона — 12 независимых отсеков. Используется при строительстве материал — 10-ый брус. Он весь скреплен специальными шпильками, которые не ломаются при движении, они тянутся. Плот управляется как моторная лодка — лево, право, газ. Если все-таки двигатель отказал, то к берегу можно причалить при помощи весел», — рассказал о плавсредстве путешественник. 

В дороге мужчина планирует установить на плоту душ и небольшую кухню. Помимо Игоря Чапалова в тур до Дудинки поедут еще 11 человек, вместе с летчиками малой авиации. Не все члены команды стартуют из Красноярска. Некоторые присоединятся по пути. На арктическом побережье, расположенном севернее Дудинки, специалисты будут очищать территорию от мусора, а также разбирать старые полярные станции. 

Работать экоотряд будет до октября. За это время специалисты должны обработать 25 тонн брошенного металла. Отходы будут вывезены в следующем году.  

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