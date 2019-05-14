Путешественник из Красноярска на плоту доберется до арктического побережья

Путешественник из Красноярска Игорь Чапалов запланировал экстремальный тур до Дудинки. Добраться до Крайнего Севера мужчина собирается на надувном плоту. Плавсредство оборудовано всем необходимым — оно способно выдержать вес до 15 тонн.

«В каждом баллоне есть четыре независимых отсека воздуха, они самостоятельные. Даже если пробьется какой-нибудь отсек, он всегда будет находится на плаву. У нас три баллона — 12 независимых отсеков. Используется при строительстве материал — 10-ый брус. Он весь скреплен специальными шпильками, которые не ломаются при движении, они тянутся. Плот управляется как моторная лодка — лево, право, газ. Если все-таки двигатель отказал, то к берегу можно причалить при помощи весел», — рассказал о плавсредстве путешественник.

В дороге мужчина планирует установить на плоту душ и небольшую кухню. Помимо Игоря Чапалова в тур до Дудинки поедут еще 11 человек, вместе с летчиками малой авиации. Не все члены команды стартуют из Красноярска. Некоторые присоединятся по пути. На арктическом побережье, расположенном севернее Дудинки, специалисты будут очищать территорию от мусора, а также разбирать старые полярные станции.

Работать экоотряд будет до октября. За это время специалисты должны обработать 25 тонн брошенного металла. Отходы будут вывезены в следующем году.