14 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Отопление в Красноярске не отключат еще две недели

Главная Общество
Красноярск
10:06 14 Мая 2019
общество, красноярск, теплоснабжение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Батареи в квартирах красноярцев останутся горячими еще как минимум две недели. В департаменте городского хозяйства администрации города обозначили ориентировочные сроки завершения отопительного сезона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По закону отключить отопление коммунальщики могут только в том случае, если среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов и выше в течение пяти суток. Обычно в Красноярске это происходит в середине мая, однако в этом году последний месяц весны выдался слишком холодным.

По данным Гидрометцентра, до конца рабочей недели в городе сохранятся ночные заморозки, и лишь в воскресенье потеплеет до +18 градусов.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: РУСАЛ и бизнес-школа СКОЛКОВО создают первый в России центр экспертизы в области бизнес-этики

РУСАЛ и бизнес-школа СКОЛКОВО создают первый в России центр экспертизы в области бизнес-этики

14 Мая 2019 г.
Ведущая российская бизнес-школа и крупнейшая промышленная компания объединили усилия
Новости Красноярска: Путешественник из Красноярска на плоту доберется до арктического побережья

Путешественник из Красноярска на плоту доберется до арктического побережья

14 Мая 2019 г.
Плавсредство может выдержать до 15 тонн
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС работает в режиме навигации

Богучанская ГЭС работает в режиме навигации

14 Мая 2019 г.
Навигация на Ангаре проходит с середины мая до середины октября
Новости Красноярска: Костюмы с церемоний Универсиады передали творческим коллективам Красноярска

Костюмы с церемоний Универсиады передали творческим коллективам Красноярска

14 Мая 2019 г.
Артисты получили более тысячи костюмов
Новости Красноярска: 11 лет колонии может получить депутат Аркадий Волков за «Машину добрых дел»

11 лет колонии может получить депутат Аркадий Волков за «Машину добрых дел»

13 Мая 2019 г.
Такой срок потребовал прокурор
Новости Красноярска: Автобусы Универсиады-2019 выходят работать на дороги Красноярска и края

Автобусы Универсиады-2019 выходят работать на дороги Красноярска и края

13 Мая 2019 г.
Публикуем список маршрутов
Новости компаний
14/05
Спеццена на квартиры в новостройках ЖК «Новая панорама»
14/05
Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов
07/05
Компания En+Group в 2018 году направила более 16 млн рублей на охрану труда сотрудников и промышленную безопасность Красноярской ГЭС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Иван Игнатьев об игре с «Енисеем» в родном Красноярске

Иван Игнатьев об игре с «Енисеем» в родном Красноярске

13 Мая 2019 г.
Нападающий из «Краснодара» забил гол на Центральном стадионе
Новости Красноярска: Полицейские пресекли конфликт на красноярском стадионе «Центральный»

Полицейские пресекли конфликт на красноярском стадионе «Центральный»

12 Мая 2019 г.
Двое болельщиков могут потерять право посещать спортивные соревнования
Новости Красноярска: В Ирбейском районе сгорел дом культуры

В Ирбейском районе сгорел дом культуры

10 Мая 2019 г.
Пожар случился в День Победы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356