Отопление в Красноярске не отключат еще две недели

Батареи в квартирах красноярцев останутся горячими еще как минимум две недели. В департаменте городского хозяйства администрации города обозначили ориентировочные сроки завершения отопительного сезона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По закону отключить отопление коммунальщики могут только в том случае, если среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов и выше в течение пяти суток. Обычно в Красноярске это происходит в середине мая, однако в этом году последний месяц весны выдался слишком холодным.

По данным Гидрометцентра, до конца рабочей недели в городе сохранятся ночные заморозки, и лишь в воскресенье потеплеет до +18 градусов.