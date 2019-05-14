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Костюмы с церемоний Универсиады передали творческим коллективам Красноярска

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Красноярск
08:46 14 Мая 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Костюмы и реквизит, которые использовались для проведения церемоний открытия и закрытия Универсиады, передали творческим коллективам Красноярска. 

Более тысячи костюмов переданы 30 коллективам города, в том числе ансамблям «Орленок» и «Енисейские зори», Театру оперы и балета им. Хворостовского, Красноярскому хореографическому колледжу и институту искусств, свободному балету Валерия Терешкина.

Отметим, что над созданием образов и декораций для церемоний Универсиады трудились столичные специалисты. Главным художником по костюмам вместе с режиссером Ильей Авербухом выступила Ольга-Мария Тумакова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. 

«Переданный нам реквизит будет использоваться студентами для подготовки самостоятельных работ по актерскому мастерству, а также для проведения детских новогодних представлений», — отметила начальник учебного и театрального корпуса Сибирского государственного института искусств им. Хворостовского Любовь Данилович. 

Напомним, что церемонии открытия и закрытия зимней Универсиады-2019 прошли 2 и 12 марта в «Платинум Арене Красноярск».

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