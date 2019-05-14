Спеццена на квартиры в новостройках ЖК «Новая панорама»

Застройщик Сибагропромстрой проводит акцию на покупку квартир в новых домах №1 и №4 жилого комплекса «Новая Панорама»: до 30 мая включительно покупатели смогут приобрести жилье по выгодной цене.

Всего в акции участвуют 32 квартиры. На однокомнатные квартиры действует скидка в размере 3 %, на двухкомнатные – 4 %, трехкомнатные квартиры покупатели смогут приобрести по цене, сниженной на 5%. Обязательным условием продажи в рамках акции является оплата покупателем не менее 50% от стоимости квартиры до окончания срока действия акции.

Срок сдачи новых домов ЖК «Новая Панорама» на улице «Октябрьская» – 3 квартал 2020 года.

Организатор акции АО «Сибагропромстрой». Подробности по телефону 200-200-5. Условия акции и проектная декларация на сайте saps.ru.

Фото: АО «Сибагропромстрой»

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