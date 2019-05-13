11 лет колонии может получить депутат Аркадий Волков за «Машину добрых дел»

11 лет колонии строгого режима может получить депутат Аркадий Волков за «Машину добрых дел». Такой срок заключения потребовал государственный обвинитель во время судебного заседания.

«Каждый из допрошенных участников процесса рассматривал оказание услуг имущественного характера платой за общее покровительство, в противном случае наступили бы негативные последствия», - заявил прокурор.

Помимо 11 лет заключения гособвинитель потребовал назначить 6 лет запрета занимать должности.

«Честно говоря, я даже не знаю, какую эмоцию выразить по этому поводу. Сложно воспринимаю то, что произошло на суде, я рассчитывал, что все-таки прокуратура услышит. Будем доказывать, что я не являюсь коррупционером. Что есть тысячи красноярцев, которые получали реальную помощь и поддержку», - отреагировал Волков.

Напомним, в 2016-2017 годах Аркадий Волков организовал социальный проект «Машина добрых дел», который направлен на помощь малоимущим красноярцам в решении бытовых проблем. В апреле прошлого года экс-депутат был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В пресс-службе краевого следственного комитета тогда сообщили, что подозреваемый связался с и. о. генерального директора ООО «КрасТЭК» и предложил ему трудоустроить трех лиц — бывшую помощницу, хорошего знакомого и еще одного мужчину. За это депутат обещал покровительство компании. А в случае отказа он пригрозил организовать препятствия в деятельности организации.

Позже следователи рассказали еще об одном эпизоде. По версии правоохранителей, Волков попросил директора одной из УК предоставить ему для проекта двух сотрудников при условии, что их работу будет оплачивать фирма. Депутата также обвинили в фиктивном трудоустройстве своего родственника в другую фирму.

Бывшего народного избранника сначала отправили в СИЗО, а затем изменили меру пресечения на домашний арест.

фото: Александр Черных